Una fiscal platense reclamó “medidas” a los bancos

La fiscal platense Maribel Furnus, en un dictamen emitido a raíz del otorgamiento de una medida cautelar en favor de un cliente de un banco privado con sede en nuestra ciudad, para que no le cobren un crédito que sacaron en su nombre a través de una estafa virtual, recordó a las entidades financieras que deben extremar las medidas de seguridad antes del otorgamiento de un préstamo, inclusive analizar las conductas de los clientes y su historial comercial.

“En efecto, he dicho que dentro del fuero penal en el que me desempeño es público y notorio el avance, crecimiento y sofisticación que viene sosteniendo la denominada “ciberdelincuencia” en los últimos años y ello torna imperioso que los bancos deban arbitrar diferentes medidas, tanto de seguridad informática específica, cuanto acciones y estrategias tales como factores de autenticación personales, antes de efectivizar un préstamo, porque no alcanza ya sólo con la mera consignación de una clave segura o sofisticada, o con la parametrización “IP” o con la configuración “VPN”; tampoco con la verificación a partir de datos biométricos”, expresó.

A su entender, “deben los bancos efectuar un análisis histórico de comportamiento del cliente y su capacidad real de pago; examinar si es coherente el pedido de acuerdo al perfil del solicitante; determinar si la transacción resulta sospechosa (alcanzando para ello con el mínimo viso de anormalidad) y certificar fehacientemente la voluntad del solicitante y/o, en su caso, diferir el otorgamiento del mutuo a las resultas de la confirmación de lo que se pretende contratar. Es decir, deben detectar la desviación transaccional del usuario del servicio”, agregó.

Cabe destacar que la medida cautelar fue dictada por la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 8 de La Plata, Paula Buffarini, en una causa por nulidad de contrato contra el banco Santander Río, al que se le ordenó abstenerse de perseguir el cobro de las cuotas de crédito y excluir al deudor de listado de morosos del Banco Central de la República Argentina mientras dure el proceso.

Consultado sobre el dictamen fiscal, el representante letrado del actor, Marcelo Szelagowski, manifestó: “Si bien el dictamen se encuentra en línea con el temperamento seguido por el Ministerio Público en los casos de “phishing”; cada día se aggiorna y se nutre de su propia práctica a punto tal que la postura de los jueces y fiscales se encuentra claramente por delante de los bancos en la visión seguridad, que por cierto estos últimos deberían seguir.