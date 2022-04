Repudian consejos del municipio de Morón sobre el consumo de drogas: "Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo"

"Cocaína/pastillas: andá de a poco y despacio. Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo", versa un folleto oficial repartido este fin de semana a modo de guía sobre consumo responsable de drogas, en este caso referida a la cocaína y la marihuana. A raíz del contenido el mensaje, la Dirección de Políticas para las Juventudes de la Municipalidad de Morón, el área que llevó adelante la iniciativa, quedó envuelta en una polémica.

El material impreso fue repartido en un predio de la localidad de Castelar, pero enseguida, en medio de la indignación y la objeción que provocó en los vecinos, cobró trascendencia en las redes sociales y dio lugar a un fuerte repudio hacia el área dependiente de la comuna que tiene a cargo el intendente Lucas Ghi.

Según se informó, el folleto "por si salís de joda" fue entregado a los vecinos en un stand del festival La Minga, organizado por la Dirección de Políticas para las Juventudes de ese municipio. Así lo confirmaron fuentes municipales a la prensa porteña. Asimismo, se informó que en las próximas horas se emitirá un comunicado en alusión a lo sucedido.

Otros términos que se leen en la guía sugieren que "si vas a consumir" sea "mejor flores" que "prensado". También se aconseja obtener la marihuana de "fuentes confiables". Además, trae en contacto de la Secretaría Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), del SAME y del CPA de Morón.

En este marco, distintos dirigentes se hicieron eco de la campaña y manifestaron su preocupación y repudio respecto del manejo municipal en relación a la problemática de las adicciones en los sectores juveniles.

"Esto le recomienda el Municipio de Morón a nuestros pibes. Esta gente gobierna la provincia más grande del país", criticó Diego Santilli a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, un ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, dijo que "yo quiero un Estado que les enseñe a nuestros hijos que la cocaína destruye vidas y familias, no cómo consumirla".

Desde el territorio bonaerense también alzó la voz Jorge Macri. "La provincia convive todos los días con el drama de las drogas. No podemos permitir que se naturalice. La situación es muy delicada como para que el municipio de Morón haga una campaña promoviendo el consumo entre los jóvenes", dijo.

A su vez, el diputado nacional Waldo Wolf habló de la constitución de un delito penal, por lo cual presentará una denuncia penal contra las autoridades de ese municipio bonaerense. El legislador sostuvo que existen “delitos vinculados a incitación y apología de la droga”.

Acá vemos cómo increíblemente la Municipalidad de Moron está asesorando a jóvenes como drogarse mejor.

A la tarde estaremos presentando una denuncia penal a sus autoridades por delitos vinculados a incitación y apología de la droga.

Delincuentes que juegan con nuestros hijos. pic.twitter.com/qoGvLHpxVn — WW (@WolffWaldo) April 25, 2022

En tanto, el dirigente radical Mario Negri le apuntó al jefe comunal, Ghi. "Será responsable de los jóvenes que desarrollen consumos problemáticos de cocaína y de otras drogas. Los folletos lo único que harán es agravar los problemas de nuestra juventud. La droga no es ‘joda’", enfatizó.

Intendente de Morón, @LucasGhi, será responsable de los jóvenes que desarrollen consumos problemáticos de cocaína y de otras drogas. Sus folletos lo único que harán es agravar los problemas de nuestra juventud.

La droga no es "joda". pic.twitter.com/Z8GdO8TOZa — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) April 25, 2022

No obstante, no es la primera vez que la Provincia lleva a cabo campañas con mensajes de ese tenor. En el verano, en medio de la investigación por la cocaína adulterada, el ministerio de Salud provincial había publicado una serie de consejos respecto del consumo responsable: “Anticipate a disfrutar como te gusta. Analizá cuál va a ser tu límite. Mantené un vínculo, no te aísles. Conocé el origen de lo que consumís. Elegí un consumo cuidad