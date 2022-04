Problemas de gas en la secundaria 9 de Olmos: versiones cruzadas

Momentos de tensión se vivieron esta mañana en la escuela secundaria 9 de Lisandro Olmos por un escape de gas. Según padres que se comunicaron con EL DIA, la fuga derivó en la explosión de una estufa y generó alarma en la comunidad educativa. Por el contrario a lo advertido desde la comunidad educativa, las autoridades de la institución y del Consejo Escolar de La Plata desmintieron la versión de la explosión.

De acuerdo con testimonios de personas que venían denunciando falencias edilicias en la institución, el inconveniente ocurrió en un aula de 5º año, en donde los alumnos percibieron olor gas y poco después, en plena clase, se produjo el estallido del artefacto de calefacción. En ese momento, a decir de la denunciante, las autoridades ordenaron a preceptores y docentes sacar a los chicos de las aulas y llevarlos al patio.

En este marco, desde el Consejo Escolar se informó que este medio que "corroboramos que no hubo explosión de estufas". Y afirmó que "hubo una pérdida de gas, se cerró la llave de paso y las clases continuaron con normalidad", al tiempo que las instalaciones serán "revisadas en la jornada de mañana".

Por su parte, directivos del establecimiento situado en 199 entre 46 y 47 le dijeron a este diario que "no estamos autorizados a decir a la prensa si hubo o no escape de gas", "tenemos estufas en reparación pero no hubo explosión " y "no evacuamos a ningún alumno".

"Tenemos dos edificios, la sede y el anexo, estamos haciendo reparaciones de rutina"

Drama en la Secundaria 5

Por otro lado, desde la Secundaria 5, de 1 y 38, pusieron en relieve hoy el problema de la falta de gas en el establecimiento. "Hace mucho tiempo que estamos sin gas y hace tres meses se intentó canalizar el reclamo con el Consejo Escolar. Lo hicimos con un gasista matriculado. El Consejo se comprometió y al parecer ya se asignó un presupuesto, pero no tenemos gas todavía. Y se viene el frío crudo. Tengamos en cuenta que este colegio funciona a la mañana, a la tarde y en turno vespertino", señalaron.