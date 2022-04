Tiene leucemia y necesita con urgencia que le cubran un medicamento

Alejandro Castellano es de La Plata, tiene 32 años y desde en el año 2019 le detectaron leucemia linfoblástica B-Phi + Mutación T3151. En aquel entonces alcanzó una respuesta molecular completa y se realizó el trasplante a través de un donante 100% compatible extranjero.

En la actualizad tuvo una nueva recaída de la enfermedad postrasplante, por lo que está con un nuevo tratamiento para alcanzar la remisión y hacer un nuevo trasplante. Para esto necesita un fármaco (Blinatomubab) para lograr llegar al segundo trasplante, sin el cual no hay posibilidad de cura de su enfermedad.

"Esta medicación, a pesar de ser oncológica y tener que ser cubierta por el plan médico obligatorio, IOMA se la niega por su precio. Y la necesita ya, porque, tras que la situación de salud lo exige, la burocracia administrativa de esta entidad promete meses de retraso para su entrega, tras el cual viene un tratamiento que implica otro mes de internación para completarse. Sin este tratamiento no hay muchas otras posibilidades reales de salir de esta situación que tiene a su vida paralizada hace tres años", cuenta su mamá.

"Ahora con esta medicación Blinatomumab, no me hicieron la orden porque esta semana iba a reunirse el Dr. Jorge Milone con los directivos de IOMA para gestionarla –pedí en dos oportunidades que igualmente me hicieran la orden para gestionarla y de última tener un NO DE IOMA, nunca me hicieron la orden", relató la mujer.

El martes del equipo de la UTMO del Hospital Italiano de La Plata me informaron que IOMA no cubriría Blinatomumab”, dijo.