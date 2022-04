En Medicina, otra controversia por las clases masivas virtuales

La alarma empezó a correr entre las comisiones que reúnen, en total, entre 7 y 8 mil ingresantes y se extendió hasta el centro de estudiantes. Otra vez, las clases virtuales volvieron al centro de las quejas en la facultad de Medicina de la UNLP, ahora con alumnos que denuncian haber quedado fuera de un examen por presuntas fallas en el sistema de acreditación de asistencia en una plataforma web a través de la que se cursa en primer año. Con eso, a pocas semanas de haber entrado, se quedan afuera de una materia clave para avanzar en la carrera.

Desde 2016, Medicina ya no tiene el examen de ingreso eliminatorio. Se entra directamente a las cursadas de primer año, que pasaron del orden de los 300 o 400 estudiantes, en aquel periodo de exámenes, a los alrededor de 7 mil de este. En Histología, por ejemplo, se juntan con recursantes del año pasado. Hay que pasar esa anual para poder seguir hacia segundo, con Fisiología. Según planteos que recibió este diario, para muchos el avance se cortó apenas empezaron: “Arrancamos con Histología en marzo y tuvimos tres clases que las dieron grabadas. Nos dejaron afuera todos según nos enteramos. Queremos que nos juzguen por nuestros conocimientos”, le dijo una estudiante a este diario.

El aparente problema, según indicó y luego coincidió el centro estudiantil, sería de orden técnico o administrativo, en principio. “Habiendo tomado vista del listado de alumnos de la cátedra, con sus respectivas comisiones, es que me notifico que me encuentro no habilitado para rendir el examen parcial en virtud de resultar con tres ausentes”, se señala en una nota que corre entre el alumnado para una presentación tipo ante el decanato y se añade que “dicha situación resulta incorrecta en atención a que estuve presente en todas las clases dadas, siendo que de ello se puede dar fe con el sistema informático utilizado Webex, en el cual me registré correctamente con nombre, apellido y legajo”.

Este diario consultó al decanato sobre el planteo. Al cierre de esta edición no había tenido respuesta.

Desde el Centro de Estudiantes coincidieron con la posición de los ingresantes que salieron a protestar. La vice presidenta, María Agustina Perrotta, criticó el funcionamiento de la asignatura en cuestión: “Durante la pandemia funcionó pésimo, buscando dejar fuera a los estudiantes por cuestiones administrativas. El año pasado en casi todas las reuniones de consejo directivo hicimos presentaciones por problemas con esa cátedra. Por ejemplo, para inscribirse hay que llenar un formulario eterno y si no lo hacés bien te dejan afuera”, dijo y añadió que “ahora, se toma el presente por Webex, que es una plataforma como Zoom, con más herramientas. Pide el número de legajo, nombre y apellido. Si no se pone en el orden específico, te deja afuera”. Según concluyó “no son inasistencias, si no irregularidades del sistema de la cátedra”.

Entre los estudiantes se habla de centenares o miles de afectados. En el Centro manejan con cautela los datos, pero no se descartan que sean varios centenares de diversas comisiones. Ayer, se informó sobre nuevas gestiones ante el decanato para que se revea el cuadro.

Mientras tanto, algunos estudiantes salieron a convocar a manifestarse en la sede de la Facultad y ante el rectorado de la Universidad.