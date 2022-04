VIDEO.- "Cuando los sacaron estaban calcinados": desgarrador relato de la mamá de los nenes muertos en el incendio

El dolor de Brenda es imposible de describir. Hace apenas horas perdió a sus dos hijas en un incendio, en donde también falleció un amigo de ellas, y no se explica cómo se sucedieron los trágicos episodios que tuvieron como escenario un pasillo del barrio Cabezas de Berisso (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-4-8-2-7-31-de-la-diversion-a-la-tragedia-tres-chicos-muertos-por-un-voraz-incendio-policiales).

En ese humilde barrio de 52 y 122 seguían hoy conmocionados y podía percibirse la angustia que los invade por la trágica pérdida de una nena de 11 años, de su pequeña hermana de 4, y de un nene de 5.

"Mis nenas me piden para salir a jugar y les dije que no pero volvieron al rato y me insistieron con que querían salir. Les dije que podían hacerlo sólo un ratito", comenzó contándole Brenda a EL DIA en un relato entrecortado por el llanto. "Estaba hablando por videollamada con el papá de las nenas por videollamada, que está en España, y al rato escucho que gritan. Cuando salgo estaba incendiándose el carrito", agregó la mujer.

Fue allí que temió lo peor: "Cuando fuimos no podíamos abrirlo, estaban los tres adentro. Fue desesperante". Sobre las causas que podrían haber originado el foco ígneo dijo que "no sabemos qué es lo que pasó ahí adentro. Supuestamente había un colchón adentro y creemos que estaban jugado con algún encendedor. Quizás se habrá trabado la puerta con el colchón". En tanto reveló que "mi cuñado se quemó las manos intentando salvarlos. Pero no pudo porque cuando los sacaron estaban carbonizados".

Según manifestó Brenda, "mi cuñada se llevó a una de las nenas, que todavía hablaba. Los otros dos ya estaban inconscientes, y se los llevó un patrullero. La ambulancia vino cuando ya no había nada y estaba todo apagado". Además agregó que en esos momentos "estaba desesperada, no sabía qué hacer. Fue un ratito en lo que pasó todo. Ahora estoy destrozada, no resistió ninguno de los chicos".

Por su parte Rosa, la abuela de las niñas, le dijo a este diario: "Imaginate cómo puedo sentirme. Es algo monstruoso. Vine a consolar a mi hija y sacarla adelante, porque encima el esposo no está acá tampoco. Va a ser terrible vivir el día a día, sin poder ver a sus hijas". Luego pidió "ayuda para mi hija. Necesitamos apoyo para ella, para que pueda superarlo".

Zaida, la mamá de Jeremías, el nene de 5 años que también murió en el incendio, sostuvo que "cuando salí de mi casa ya estaba todo lleno de humo. No llegó ni una ambulancia ni los bomberos". Acerca del momento del fatídico episodio contó: "No se usaba ese carro, no había nada adentro. No sabemos qué fue lo que pasó. Sólo sé que mi cuñada salió gritando 'los bebés se queman, se queman'".

La investigación

Si bien el caso es materia de investigación, se supone que la imaginación propia de su edad potenciada por la circunstancia de diversión y esparcimiento los condujo a entretejer una historia que terminó desarrollándose en torno a un carro que, según pudo saber este diario, venía siendo utilizado para vender comida. Justamente, en el barrio sospechan que este pudo haber sido el hilo conductor del juego que estaban compartiendo y lo que terminó desencadenando la tragedia.

En este marco, estiman que es muy probable que al toparse con este rodado los niños hayan decidido jugar a la venta de comidas.

También consideran probable el hallazgo fortuito de algún material inflamable y de algún artefacto para generar una llama. Estas conjeturas podrían confirmarse en las próximas horas cuando se conozcan los resultados de las pericias realizadas en el lugar por la policía científica.