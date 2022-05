VIDEO. Piquete en el Centenario para reclamar por problemas de gas en una escuela de Villa Elisa

La comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 14 de Villa Elisa se moviliza esta mañana en el Camino Centenario y 426, con corte al tránsito de una mano, para reclamar por los problemas de gas que arrastra ese centro educativo, según denuncian. Padres de alumnos del establecimiento de 423 entre 6 y 7realizan un piquete desde las 8 para pedir que terminen la obra ante la llegada del frío a la Región.

En una convocatoria expresaron que "estamos reclamando que arreglen el comedor y la pérdida de gas", al tiempo que advirtieron que "esto es imprescindible para que los estudiantes puedan tener dentro de las 8 horas de la jornada escolar una vianda caliente, que necesitan teniendo en cuenta la época invernal que se aproxima".

"No hay gas, por eso no pueden calentar la comida, Un sándwich de milanesa lo comen sentados en el piso", aseguró Silvia, una madre indignada a EL DIA, quien agregó: "Nos dicen 'ay mamá, te entiendo, pero no podemos hacer nada'. Todos miran para otro lado y los pibes no tienen baños, no tienen comedor, no tienen nada. Queremos que nos ayuden".

Otra mujer presente en la protesta contó que "había una pérdida de gas pequeña y no la vinieron a arreglar. Después rompieron toda la cocina y ahora los chicos no tienen dónde comer. Traen las viandas congeladas y comen sentados en el patio".

Desde el Consejo Escolar de La Plata aseguraron a este diario que "estamos interviniendo en el gas y en la cocina", mientras que manifestaron que "estamos a la espera de los fondos provinciales pertinentes del plan de obras 2022 para poder dar solución integral al problema de cubiertas que tienen en la escuela".