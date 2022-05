Crece el hartazgo de los vecinos y comerciantes del Estadio de 25 y 32

Otra noche de recital masivo. Otro evento que no se llevó bien con los vecinos del barrio Estadio Ciudad de La Plata. Los vecinos y comerciantes no la pasaron bien. Y avisaron que podrían dejar de pagar las tasas municipales en caso de que no haya operativos que cuiden a todos.

Este fin de semana volvió a presentarse La Renga y tiene una fecha pendiente, la tercera y última, que se realizará el próximo sábado 7 de mayo.

El sábado pasado, en la despedida de abril, la zona fue un territorio de tensión. Los fanáticos llegaron con anticipación y muchos vecinos tuvieron dificultades para salir o bien regresar a sus viviendas. La paz y el descanso, por unas cuantas horas, se tomaron una pausa, según contaron los frentistas de la zona afectada.

Ya el primer sábado había estado agitado para los vecinos del Estadio. Y en esta segunda oportunidad casi nada cambió.

A su vez, venían de una suspensión de la fecha pautada del miércoles pasado, que se recuperará el próximo fin de semana.

Las quejas por el descontrol generalizado se hizo sentir otra vez. Si bien se reforzó el operativo y hubo un amplio despliegue de efectivos policiales y agentes de control, los reclamos vecinales se reiteraron durante la jornada del sábado y las primeras horas de la mañana de ayer.

Como suele ocurrir los miles de fanáticos que arribaron desde distintos puntos del país eligieron en gran parte para “acampar” y hacer la previa en el verde de la rambla de la avenida 32, ya desde 14 y hasta 25, continuando por el boulevard 82.

Al mismo tiempo, los alrededores de las avenidas principales de barrio Norte y en Tolosa -como los casos de 25, 19, 526 y 32- se vieron alteradas por el público que desde temprano llegó a los alrededores del Estadio.

“Me usaron la entrada como baño, un asco y olor infernal”, se quejó un frentista de 33 entre 19 y 20. En tanto, un vecino que vive sobre la avenida 32 se lamentó por los daños en la rambla. “No estoy en contra de que la gente disfrute, pero se lleno se parrillas y autos sobre el pasto”.

El hartazgo fue ganando terreno con el correr del sábado a la noche. Las quejas se centraron en el barrio de La Loma, en donde comentaron que “volvemos a ser prisioneros de toda esta gente que viene a hacer desorden a nuestro lugar”.

“Seguimos con los puestos de choripán sin ningún control en 33 de 19 a 2 , en 34 de 19 a 25 y alrededores. La Policía brilla por su ausencia, los inspectores de la Guardia Urbana están pintados y por calle 34 estamos a la buena de Dios”.

“Señor intendente y demás autoridades, si no hacen un plan para que cada vez que vengan los recitales, si esto no mejora, no vamos a pagar mas los impuestos y vamos a cortar los accesos de la Ciudad. Los vecinos autoconvocados ya lo avisamos”, expresaron los vecinos que piden una solución urgente a un problema que se plantea con cada evento que se organiza en el estadio.

Pero no son los únicos vecinos que plantean problemas por los espectáculos masivos.

Como publicó este diario, quienes residen en las inmediaciones de UNO, el estadio de Estudiantes de La Plata, plantean cuestiones similares en cada partido de fútbol que tiene lugar en ese espacio.

Recientemente hubo quejas por el impacto que tienen los partidos en el dictado de clases los días hábiles en los colegios de las inmediaciones del Estadio.

Si bien los docentes del Colegio del Nuestra Señora del Valle confirmaron que en los tres niveles de enseñanza los días de partido se dan clases con normalidad, se reconoció que muchos padres retiran antes a sus hijos para evitar contratiempos.

En tanto, en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 6 “Albert Thomas” se tomó la decisión de que los días de partido los alumnos se retiren antes. El viernes pasado -cuando Estudiantes recibió a Aldosivi- a las 16, ya no quedaba nadie en el edificio de 1 entre 57 y 58, dijeron en la puerta. El partido empezó poco después de las 19.

Según se supo, desde la dirección se hicieron gestiones ante las autoridades locales para que se garantizara la entrada y salida de los estudiantes del turno tarde, pero la respuesta “no fue satisfactoria”, indicaron.