Tiziano ya cuenta con un nuevo andador pero necesita un transporte

Tiziano tiene 9 años, vive en Berisso y padece una parálisis cerebral que le impide moverse por sus propios medios. Perdió, días atrás, en un viaje en remise junto a su madre, Marcela, el andador que le permite desplazarse, y la familia estaba desesperada ante la falta del dispositivo al que llaman el “autito” del nene. Gracias a las gestiones de la Fundación Argentina Solidaria, que le consiguió un nuevo caminador, el chico vuelve a disponer del aparato que lo ayuda a andar. Ahora, los padres de Tiziano reclaman a la obra social de la UOM (de donde son afiliados) que les facilite un medio de transporte práctico para asistir a las sesiones de rehabilitación del pequeño.

Se trataba de un andador que la familia había conseguido hace poco después de una intensa y larga gestión en la obra social. En un episodio del que dio cuenta este diario, la familia se dirigía al banco en un remise para cobrar la pensión por discapacidad de la que es beneficiario Tiziano y el caminador, que habían colocado en el baúl del vehículo, se cayó en el camino y desapareció. En esas horas desesperadas, Marcela, la mamá del nene, suplicada a través de las redes que quien hubiera encontrado el aparato lo devolviera.

El dispositivo resulta fundamental para Tiziano, ya que le permite ir a la escuela, andar en su casa y realizar distintas actividades preservando su salud. “Con el caminador él puede andar, pero sin este elemento se puede golpear la cabeza, se puede romper una rodilla, ya que él no tiene la firmeza de cualquier chico. Entonces, sí o sí necesita el andador, para ir a la escuela y a otros lugares”, detalló Marcela.

Con esa pérdida se abría un nuevo problema para Tiziano, ya que “venimos pidiéndole a la obra social de metalúrgicos, que es de UOM, que nos habilite un remís para que él pueda concurrir a las sesiones de rehabilitación, porque de otra forma no puede transportarse”, señaló su mamá, quien añadió que “nos exigen una agencia en regla y que tenga cuenta corriente, pero en todas las que consultamos trabajan con otros medios de pago. La obra social no nos da alternativas y ya no sabemos que hacer”.

Expectativa y emoción

El barrio de 601 esquina 42 de Berisso se convulsionó ayer frente a la espera de la familia de Tiziano por el andador que ya habían avisado los dirigentes de la Fundación que lo llevarían hasta el domicilio de Berisso.

Al llegar con el nuevo andador, Daniel Fernández, el presidente de la entidad, contó que encontraron que alguien de la Fundación contaba con un dispositivo que le podía servir al nene para desplazarse y fue así que lo acercó a la casa de la familia del nene.

La Fundación Argentina Solidaria, se basa “en la solidaridad y la empatía con el otro”, señaló Fernández.

En líneas generales, la entidad se ocupa de prestar servicios sanitarios en los barrios en los que no hay tanto acceso a esas prestaciones. “El sábado 28 estaremos en el Club Fátima, de 22 bis entre 80 y 81, con las especialidades de oftalmología, odontología y dermatología”, anticipó Fernández.