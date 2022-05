Un policía motorizado fue embestido en 19 y 45 por un auto y terminó herido

Jueves accidentado en la Ciudad: minutos después del mediodía un policía motorizado resultó herido tras ser embestido por un automovilista sobre las calles de 19 y 45. Pese al fuerte golpe a bordo del rodado, el agente de seguridad resultó solo con golpes, y no de consideración.

Según informaron fuentes oficiales el conductor del Renault Logan no habría visto al policía que tras ser chocado, cayó con violencia al asfalto. Tras el hecho y un llamado de alerta al 911, una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar del hecho para asistirlo, aunque no fue necesario llevarlo al nosocomio, revelaron.

En el lugar de los hechos además se acercó personal de la comisaría Cuarta y de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) para cortar varios minutos el tránsito.