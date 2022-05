VIDEO. La odisea de una mujer para que operen a su nieto en el Hospital de Niños

Mirta es una abuela de Ensenada y desde hace más de seis meses atraviesa una odisea para que operen a su nieto, un chico de 14 años que es paciente de la salud mental y padece la enfermedad de Blount, la cual le produce una deformación en los huesos de las piernas y afecta notoriamente su calidad de vida. Según sostuvo, por esa afección el adolescente tiene implantes en ambos miembros pero "la pierna derecha le rechaza la prótesis" causando infección, supuración y fiebre. En su reclamo expuso, tras varios meses de gestiones para que el chico pueda operarse, que un médico traumatólogo del Hospital de Niños de La Plata suspendió la intervención quirúrgica en dos oportunidades y lo discriminó.

"Francisco tiene prótesis en las dos piernas, pero la derecha la está rechazando, hay que sacársela", contó la mujer, que tiene al niño cargo suyo por la ausencia de sus padres. En el último trimestre del año pasado, la vecina inició las consultas médicas que derivaron en la orden de operación. Sin embargo, hasta el momento el camino sigue siendo cuesta arriba. "En el fin de semana de Pascuas lo tuvieron internado en ayunas hasta las 10 de la noche y le suspendieron la cirugía. Según manifestó tras la larga espera, "él no puede estar sin su medicación. Yo lo crío, se hasta dónde él da. Pero no me dieron explicaciones de la suspensión de la operación", denunció.

Según declaró, tras el primer intento fallido, volvieron a sufrir una situación similar. "El traumatólogo me dice que este lunes lo operaría. Otra vez en ayuna. Él estaba bañado, desinfectado, porque tenían que ir a buscarlo para ir al quirófano. Pero viene el traumatólogo corriendo y me dice que la cirugía se suspendió otra vez", lamentó.

Esta vez, el profesional le explicó que "no tengo instrumentista ni anestesista". La mujer además manifestó que mantuvo un altercado porque el médico le respondió de mala manera. "Le dije que 'esa no es forma de contestarme, vos sos un profesional'.

"Para mí, no lo quieren operar porque Francisco es un paciente de salud mental. Es discriminación. No se puede creer que esté desde octubre con todo esto y me tomen el pelo", apuntó. Además, acusó: "Fui a traumatología, a la guardia, me atendió una enfermera. El traumatólogo es el que me lo discrimina. Lo que hizo es un abandono de persona. Lo trató de mogólico ante una enfermera, yo lo escuché.

"El doctor no me puede tomar el pelo así. Pedimos para que lo opera otro médico. Le dije a los directivos del Hospital, que Francisco está amparado por los Derechos del Niño", sostuvo. Y añadió que "el problema es con ese médico en particular. No se hace lo que me hizo, me dejó con el chico con 40 grados de fiebre en la puerta del consultorio. Eso es lavarse las manos. Yo me quedé durmiendo en el piso. Una enfermera me tuvo que traer un colchón. No puede ser, sentí impotencia. Pero yo no me voy a quedar callada la boca".

En la jornada de hoy la mujer afirmó que Francisco tiene una nueva fecha para su operación: "Ahora me dijeron que el jueves 5 lo operan. Acá en el Hospital de Niños tampoco están de acuerdo como el médico ha tratado a mi nene. Yo hago lo que puedo y lo que no puedo por este nene. El psiquiatra es un pan de Dios, es lo más bueno que hay, me acompañó a la clínica, al hospital. Y me da mucha impotencia que el otro médico lo trate así.

Según consignó, a raíz del problema "el nene estuvo internado hasta ayer porque tuvo fiebre, porque la herida le supura. Hay que sacarle la prótesis urgente".