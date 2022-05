VIDEO.- Dramático rescate de la Policía de la Ciudad en San Telmo: una mujer intentó suicidarse

Un momento de alto dramatismo se vivió hace instantes en San Telmo cuando una mujer intentó arrojarse de un noveno piso. La Policía de la Ciudad intervino y, tras un operativo clave, lograron salvar su vida.

El hecho ocurrió hace pocas horas, ya entrada la tarde en la capital porteña. La mujer habría querido arrojarse desde el noveno piso del edificio ubicado en Juan de Garay al 627, en San Telmo.

El héroe de la historia es José Pedro Cosenza, un oficial mayor de la Policía de la Ciudad, de cuarenta años y padre de dos niñas, una de ellas recién nacida. Con coraje, se subió sobre una de las columnas de tamaño reducido, a gran altura, y rescató a la mujer.

La mujer, de temprana edad, vestida con un buzo rojo habría dicho "no quiero vivir más, me voy a tirar". Fuentes cercanas al policía que le salvó la vida aseguraron que no es la primera vez que lo intentan.

Tras ser rescatada, fue puesta a salvo, derivada al hospital Argerich de CABA y recibió apoyo psicológico. Según se puede ver en las imágenes, los agentes de seguridad la rescataron mientras colgaba de la terraza.

El relato del héroe

José Pedro Cosenza le comentó a diario El Día que llegó al lugar por un alerta del comando de policía. “Cuando llego, estaba colgada del borde del edificio. Me tiro y cuando la tomo de la mano, se arroja al vacío”, relató.

Cuando la joven se tira desde la terraza “arrancó el forcejeo” para lograr subirla y el rescate finaliza con éxito. El policía héroe pertenece a la Comisaría Vecina 1c de la fuerza de seguridad de la Ciudad.