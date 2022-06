VIDEO. La reina platense del UPD: tiene 78 años, egresó como escolta y planea tirarse en parapente a los 80

Graciela Landoni es “la reina del UPD (Último Primer Día)” en el CENS 457 de Los Hornos, ubicado en 62 y 140. A los flamantes 78 años terminó sus estudios secundarios y ya tiene planes para los 80: tirarse en parapente. Sus compañeros y los directivos de la secundaria para adultos no tienen reparos al describirla como el sostén del grupo.

Graciela es una de los cuatro alumnos que comenzaron la última etapa de la educación básica en 2019, habiendo transitado las dificultades que ofreció la virtualidad durante la pandemia. Pese a todo, siguieron adelante y hoy tienen dos logros: ser los primeros en este nivel para adultos en festejar el UPD -sin alcohol, aclaró entre risas la directora de la institución- y ser la última promoción del programa de cuatro años, ya que en 2023 se reducirá a tres.

Pero correr los límites sociales establecidos es un lema para esta estudiante de 78 años: este año también se irá de viaje de egresados con sus compañeros a las Cataratas. A futuro, su plan es estudiar Lenguaje de Señas, con un motivo ejemplar: “Enseñar ad honorem a los nenes del Jardín de Infantes”.

Celina Prieto, la directora del CENS 457, describió a la perfección lo que este grupo de alumnos representa para la institución: “Soy la orgullosa directora de éstos estudiantes. Prácticamente empecé la gestión con ellos. Me emociona mucho lo que han transitado y todo lo que se bancaron”. Además, los cuatro representan a la bandera así que “¿qué más puedo pedir?”. Con 19 años de profesión en el nivel de adultos, nunca antes había vivido un UPD a esa edad.

Caerse, levantarse y avanzar

Graciela dejó el secundario cuando cursaba segundo año. Formó su familia, tuvo tres hijas y una de ellas nació con síndrome de down, por lo que dedicó su vida a su crianza. La segunda de sus hijas, pese a las limitaciones de la época, fue campeona de natación y viajó a Mendoza. Hace cuatro años falleció y fue cuando decidió que cumpliría con su sueño de finalizar los estudios.

La menor de sus hijas, madre de dos, vive con ella mientras que la mayor se radicó hace 21 años en Chicago, formó su familia y le dio dos nietos. Ellos fueron un pilar fundamental para que la querida abuela concluyera sus deseos: “ellos me ayudaban con inglés y mis hijas me dieron una mano en todo. Están enloquecidas de felicidad y de verme contenta haciendo lo que yo quería”.

La reina del UPD no deja que nada la detenga. Con la pandemia sufrió porque no pudo salir a manejar, algo que le apasiona. No tiene miedo a la altura y hasta se enoja cuando “se me tapa el techo y tengo que llamar a alguien porque no me dejan subir. Decime, ¿con qué necesidad?”, bromeó.

La virtualidad le presentó dificultades pero no se dejó vencer. Hoy, después de todo lo vivido, considera a sus compañeros como “los primeros amigos que tuve en la vida”. La secundaria le dio muchas satisfacciones que no podrá olvidar. Sobre el UPD aseguró: “fue una gran emoción. Llegué a mi casa y me puse a llorar. Fue muy hermoso”.

Ante los obstáculos que le puso la vida, no se dejó vencer y siguió adelante. Si tiene que decirle algo a aquellas personas que se sienten limitadas por la edad, no duda un minuto: “Le diría a todos ellos que se decidan y no tengan miedo. Es hermoso venir, estudiar con los compañeros y hacer los trabajos. Es un ejemplo para la juventud”.

Graciela, sinónimo de fuerza y valentía

Sus compañeros tomaron la palabra para describir a “la reina” de la clase. Liliana, compañera de banco desde el primer día y su compinche en todo, contó “vos le preguntas si puede y ella siempre te dice sí, sin importar qué”.

“Ella no se limita. Si ve que no puede, redobla la apuesta. Nos muestra que realmente se puede y es un ejemplo para los chicos. Vamos a seguir mimándola porque es hermosa”, aseguró David. Ya con un nudo en la garganta, Verónica sintetizó: “Tiene esa alegría de vivir que nos reconforta y te dan ganas de seguir”.

Más allá del valor que tiene este egreso para las generaciones futuras, los integrantes de la comunidad educativa de Los Hornos quieren resaltar que “esto también pasa en la educación pública”. Un grupo de personas que lucha con las limitaciones del día a día y a pesar de todo, continúa adelante.