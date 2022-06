Quién es el candidato preferido de Vidal para ser gobernador bonaerense 

Las pujas internas en el PRO a nivel nacional ya comenzaron a repercutir en la política en la Provincia de Buenos Aires. Ayer, en una entrevista televisiva, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal soltó una verdadera novedad que la confronta con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta con respecto a los planes de cara a las elecciones del 2023, ya que según expresó su candidato favorito para gobernar el distrito es el actual diputado Cristian Ritondo, a diferencia del mandatario porteño que insiste con Diego Santilli, quien encabezó la lista en los comicios de medio término del año pasado.

"Quien está más capacitado para ser gobernador se llama Cristian Ritondo y es una persona que trabajó conmigo. Lo respeto muchísimo a Diego (Santilli), que fuimos compañeros de equipo y es muy valioso, y por supuesto que eso al final lo va a decidir la gente, pero no tengo dudas de que Ritondo va a ser un gran gobernador", señaló Vidal sobre quien fuera ministro de seguridad en la Provincia durante su mandato.

Por otro lado, la actual diputada nacional por la capital federal se mostró cauta en cuanto al candidato que el espacio pueda elegir para la disputa por el Sillón de Rivadavia. "Hay que plantearlo así. El desafío de la Argentina es muy grande para pensar que o (Facundo) Manes, o (Mauricio) Macri, o (Horacio Rodríguez) Larreta, o (Patricia) Bullrich. Esto lo va a cambiar un equipo, un país y una sociedad. No un dirigente, no importa quién sea", dijo.

En otro orden, Vidal se refirió a la polémica por el avión con tripulantes venezolanos e iraníes. "Es muy grave y no es una foto, es una película. Es una película donde está el acuerdo del Memorándum del pacto con Irán, una película antes con dos atentados, donde está la muerte de Nisman, donde la semana pasada tuvo al Presidente hablando a favor de Cuba, Venezuela y Nicaragua en Estados Unidos", tiró.

"Pasaron más de diez días y ni los ministros del Interior, ni de Seguridad, de Relaciones Exteriores, el jefe de Gabinete... No nos pudieron decir quiénes son los tripulantes, qué vinieron a hacer, y si tienen algún vínculo o no con una organización terrorista iraní. No nos lo pueden decir", manifestó.

La ex gobernadora se mostró además en desacuerdo con los piquetes que en las últimas semanas se sucedieron en los accesos de la Ciudad de Buenos Aires. "Someten al que va a trabajar y no puede llegar a una reunión. Yo hoy llegué cuarenta minutos tarde a una reunión por el corte", cuestionó la dirigente de la oposición y criticó el armado piquetero que "también somete a los que están ahí, que muchas veces no saben por qué van, pero saben que tienen que ir para poder cobrar el plan".