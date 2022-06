VIDEO. Escándalo: la policía bajó al Chaqueño Palavecino del escenario y el cantante estalló pateando un micrófono

Un show que estaba brindando Oscar "El Chaqueño" Palavecino en Vaqueros, provincia de Salta, terminó abruptamente luego de que la Policía de dicha provincia se hiciera presente en el escenario y le pidiera al cantante y a su banda que dieran por finalizada su presentación.

El artista, lejos de quedarse callado, explotó de furia contra la organización porque lo bajaron del escenario. "Perdón a todos. Me voy. Ganó el policía encargado. Está bien, me voy. Si quieren verme en algún lado, no vuelvo más a Vaqueros. Voy a otro lugar".

Y luego arremetió contra la policía, que obligó al cantante a abandonar su espectáculo. "Gracias a todos estos. A estos los mandan a cortarme a mí y yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos estos. Entonces a mí no. Yo soy pueblo, hermano", dijo con mucha furia antes de bajarse del escenario y romper el micrófono contra el suelo.