El curso gratuito que lanzó Oracle para ser programador y ganar $150.000: ¿Cómo anotarse?

En las últimas horas, Oracle Next Education (ONE), informó que brindará un curso gratuito a 16.000 jóvenes de América latina que no se encuentren trabajando actualmente y quieran potenciar su carrera profesional. Vale remarcar, que en Argentina, fue donde se resalta un éxito rotundo tras la decisión de ser formadores y buscar sobre todo, brindar las herramientas necesarias para que los jóvenes se puedan desarrollar en cualquier ámbito laboral.

¿De que se trata esta propuesta?

Será un curso que dura de 6 a 9 meses y forma a sus participantes con habilidades tanto tecnológicas como en especializaciones más blandas. La plataforma habilitará una red de negocios para generar oportunidades de trabajo en empresas reconocidas por el mercado y socios en el programa.

¿Cómo me inscribo?

A través del sitio web https://www.oracle.com/ar/education/oracle-next-education/.

¿Qué puedo aprender en ese lapso de tiempo?

Serán aproxidamente 400 horas de contenido, mientras que algunos de los temas más populares se centran alrededor de la programación. Habrá lecciones del programa Java.Jr, front-end y emprendimiento, MySQL en OCI, Python para ciencia de datos e inicio con infraestructura.

Vale aclarar que una vez finalizado el curso, los profesionales serán considerados en los procesos de selección de empresas colaboradoras, teniendo más posibilidades de trabajo.

¿Cuánto cobra un programador?

Este tipo de trabajos paga según el portal especializado Glassdoor se encuentran entre $150.000 y $160.000 al mes para empresas radicadas en Buenos Aires.

"Queremos seguir creando oportunidades para que las personas se empoderen a través de la educación y la tecnología. ONE ya cuenta con 28 mil registrados en la plataforma de las etapas anteriores y con estos 16 mil nuevos cupos esperamos llegar a 44 mil registrados en 2022", comentó Amanda Gelumbauskas, líder de Oracle Next Education Oracle Latinoamérica.