VIDEO. Vandalismo en plena Avenida 7: atacaron una bicicletería a piedrazos

Un hecho de vandalismo sucedió en la conocida bicicletería Bora Bikes, ubicada en 7 entre 40 y 41. Según destacaron, un joven pasó por el frente del comercio, lanzó una piedra y rompió un cartel. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y se busca al autor.

Hasta el momento se desconocen las razones que llevaron al individuo a realizar el destrozo, pero sin culpa alguna, se fue caminando como si nada una vez que realizó su cometido. Con enorme malestar, Bora Bikes realizó un duro posteo y pidió mayor seguridad.

"El día jueves sufrimos un hecho vandálico por parte de un desconocido, que con total impunidad (porque pasaba bastante tráfico propio de una avenida) destrozó el cartel exterior de una de nuestras sucursales ubicada en la Av. 7 en La Plata, Bs. As", destacó en su comunicado.

Y agregó: "Un cartel que el día anterior también había sido roto, entonces algunos se preguntarán si ya lo habían hecho, era obvio que lo iban a volver a romper... ¿Para que lo cambian? Pero saben porque lo hicimos ? No nos sobra nada, pero como parte de esta sociedad, país, ciudad, no queremos acostumbrarnos a esto; el cartel roto, la plaza rota, la vereda rota, ¡NO! no nos vamos a acostumbrar a vivir mal o resignar a que es moneda corriente, no nos va a ganar la desidia por culpa de unos inadaptados".