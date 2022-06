Lo quiere seducir: la llamativa propuesta que le hizo Luis Ventura a un invitado en su programa

En el medio de una entrevista, el conductor de "Secretos Verdaderos", Luis Ventura, manifestó un deseo que se podría convertir en realidad en las próximas horas. El invitado en esta ocasión, fue el ex futbolista de Huracán, Independiente, Corinthians, entre otros, Matías Defederico.

Su presencia se debía mas a charlar sobre el actual momento que atraviesa, con una situación complicada con su ex pareja Cintia Fernández, y con sus hijas en el medio. Dentro de las declaraciones que brindó, habló sobre el Dia del Padre y sobre un análisis propio: "No sé si soy un buen padre. Creo que las que lo van a determinar con el tiempo son ellas, no yo ni nadie. Ni amigos ni familiares. Ellas tres me lo van a decir el día de mañana, cuando ya tengan una edad razonable si soy o no un buen padre", se sinceró.

Pero la cuestión pasaba por otro lado. Mas allá de que el fin era poder conocer su modo de vida en estos momentos, el emblemático conductor de TV le propuso algo, que tiene que ver con su faceta de entrenador: "Yo te quiero proponer algo, no me respondas ahora. Yo dirijo un equipo, Victoriano Arenas, y me encantaría tener un jugador como vos", comenzó narrando.

Mientras el ex jugador lo miraba con atención, Ventura retrucó: "Alguien que haya sido una figura del fútbol argentino. Vos tenés mi teléfono, yo te propongo ser el diez de Victoriano Arenas. Yo te consigo un mango. Te espero hasta el lunes", afirmó.

Agradecido por la oportunidad y la posibilidad, De Federico se mostró emocionado y le contestó que a mas tardar, el lunes le dará una respuesta para ver si vuelve a las canchas. "Gracias Luis", le manifestó.