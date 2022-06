Vecinos de un edificio de La Plata denuncian que hay un pedazo de techo colgando y podría caerse

Vecinos de la zona de 34 y 21, se comunicaron con EL DIA para expresar su preocupación sobre una porción de techo que se encuentra atado a una soga, con peligro de derrumbarse y causar destrozos. A su vez, afirman que acudieron a la administración del edificio y a Defensa Civil, pero nada ocurrió. "Se lavaron las manos", afirmó uno de ellos.

"Lo detectamos hace 12 o 15 días. Un pedazo de techo se rajó y se abrió para el lado de afuera, como dando la sensación de que poco a poco iba a empezar a ceder y caerse. Ahí advertimos al administrador del edificio. Viene también Defensa Civil, que cercó la zona en la que potencialmente podría caer el pedazo, y el administrador del consorcio, empieza a hacer tratativas de quien era la responsabilidad. Cuando él habla con su abogado llegan a la conclusión de que la responsabilidad es de movistar, porque el cable que tensa a ese pedazo que está a punto de caerse, es un cable de movistar".

"Yo soy el propietario de esa parte del edificio donde se desprendió el techo", nos comenta Francisco. Que luego agrega: "Me asesoraron de que no hable con un techista, que lo arregle con el administrador, que se lavó las manos. Y ahora se escuchó un estruendo fuerte, que cuando me acerco al balcón y miro, era el pedazo que estaba desprendido totalmente y colgando de una soga, que a raíz de eso, se abrió mucho mas y ahí donde se produjo la apertura máxima. No se para donde puede caer, la soga la puso el administrador".