¡Gesto de 10! Messi le realizó una donación a un abogado ciego que le puede cambiar la vida

La historia de superación e inclusión de Cristián Guglielmett, un abogado de Rosario que quedó ciego y hemipléjico tras un accidente y que dedica su vida a digitalizar textos para personas que no pueden ver, llegó a oídos de Lionel Messi, quien a través de su fundación le donó un dispositivo portátil con inteligencia artificial que lee todo tipo de textos y reconoce rostros y elementos del entorno en tiempo real.



"Este equipo va a ayudarme en mi tarea de digitalización de textos para personas con dificultades en la visión y, sobre todo, me va a brindar mucha independencia en mi vida", afirmó hoy Cristián al recibir el dispositivo de lectura MyEye, Pro donado por la Fundación Messi.



"No esperaba recibir algo así porque uno siente que hay tanta gente en situaciones difíciles que parecía imposible, pero me tocó y quiero usarlo de la mejor manera ayudando con mi trabajo", señaló.



"Supongo que me eligieron por lo que hago desde hace 26 años, dedicado a la lectura para ciegos y porque nunca bajé los brazos", enfatizó. Cristián tiene 53 años y a los 17 sufrió un accidente "por tonterías de la juventud", cuando cayó de un tapial al querer colarse en un boliche de Rosario. Quedó hemipléjico del lado izquierdo de su cuerpo y ciego de manera irreversible.



A pesar de las dificultades, logró recuperar la movilidad tras un año de intensa rehabilitación, se recibió de abogado y comenzó con su tarea inclusiva en la Biblioteca Municipal "José Manuel Estrada", dentro del Servicio de Lectura Accesible para Personas con Discapacidad Visual, en donde digitaliza libros para ser impresos en braille y grabados en audio.

La historia de vida de Cristián llegó a la Fundación Messi gracias a Mariana, una de sus hermanas, quien escribió una carta en su nombre para intentar acceder al novedoso dispositivo que, según expresó la mujer: "Le cambiará la vida y será un incentivo para cualquier ciego".



"En la carta resumí su vida de esfuerzos, de cómo quedó ciego y cómo hizo la facultad muy a pulmón, sin la tecnología que tenemos hoy", contó Mariana. "Mi mamá leía los libros de abogacía y los grababa en los casetes TDK para que Cristián pudiera rendir los finales en la carrera", señaló.



En esa línea, la mamá de Cristián, María "Charo" del Socorro Favaretto, dijo que "después del accidente él me dijo 'voy a ser el doctor ciego mami', y agarró la cruz y empezó a caminar". "Esta donación es fantástica tanto para mí cómo para él porque es un logro por su esfuerzo", consideró.



"Es muy importante para su seguridad y su independencia", sostuvo y aseveró: "Él siempre luchó por su independencia". El novedoso dispositivo desarrollado por la firma OrCam, de tamaño similar a un encendedor, puede usarse apuntando con la mano o montándoselo a la patilla de un lente para que siga la dirección de la vista y fue pensado para personas ciegas o con deficiencia visual.



Opera como un escáner portátil que permite leer textos, reconoce rostros, identifica productos y puede describir elementos del entorno dentro de su rango de detección. El dispositivo realiza la lectura en tiempo real que llega en forma de audio a los oídos del usuario a través de un auricular inalámbrico.



Lionel Messi se convirtió en uno de los embajadores de OrCam y su fundación promueve este tipo de donaciones que potencian y apoyan tareas inclusivas como la que realiza Cristián en la Biblioteca Estrada.