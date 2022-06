“Drácula, el musical” celebra sus treinta años en La Plata con tres funciones en el Coliseo Podestá

HOY

MÚSICA

Milonga en el Julio López.- Hoy a las 20.30 en el C.C. Julio López, 137 y 64, encuentro milonguero abierto a todo público. Con la guía de los docentes de la Escuela Municipal de Arte, Lara Artigas y Ezequiel Cabrera, para quienes den sus primeros pasos.

Juanchi Gascón & Juan Pablo Piscitelli.- Hoy a las 21.30 en La Caipo, 9 entre 58 y 59, show a cargo de los guitarristas-compositores. Un encuentro íntimo en el que compartirán nuevas canciones que forman parte de sus últimos respectivos discos.

La Plata Rose.- Hoy a las 24 en 11 y 55, fiesta para mujeres.

Ricardo Parisi.- Hoy a las 21 en el Club Germano, 22 entre 64 y 65. Melódicos y bailables.

Encuentro coral.- Hoy a las 20 en el Auditorio del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, nueva entrega del ciclo La Plata, capital provincial del canto coral con la participación de cuatro grupos platenses de reconocida trayectoria: el Coro Juvenil de la Universidad Nacional de La Plata, Coral Nueva Voz, el Coro Abril, y el Coro del Instituto Cultural Argentino Británico (I.C.A.B). Gratis.

Pamela Aguilera Rojas.- Hoy a las 21.30 en Malvinas restó bar, 50 entre 19 y 20, presenta su show “La canción y el poema”. Gratis.

CINE

Competencia oficial.- Hoy a las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gastón Duprat y Mariano Cohn.

Janis: little girl blue.- Hoy a las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Amy Berg en el marco del Ciclo Sound & Vision.

Vicenta.- Hoy a las 18.30 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Darío Doria.

Luces Plateadas.- Hoy a las 20.30 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, cortometrajes platenses.

TEATRO

Humorisimas.- Hoy a las 22.30 en 51 entre 18 y 19 presentan su nuevo show con Jonatan Sapag, Marta la churrasquera y Nico Prada.

Drácula, el musical.- Hoy a las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, escrito y dirigido por la dupla conformada por Pepe Cibrián y Ángel Mahler y producido por Tito Lectoure. Celebrando sus 30 años.

Extraño juguete.- Hoy a las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Susana Torres Molina, con dirección y puesta de Leonel Ferreyra. Dos mujeres de mediana edad de clase alta, burguesas y aburridas, deciden ocupar su tiempo en jugar, no a la canasta o al bridge sino con improvisaciones teatrales que ellas mismas guionan. Para esto contratan a un mediocre actor al cual le pagan sus servicios para ser el tercero en discordia.

“Sabrina sin voz”

MAÑANA

MÚSICA

Trío Clase Única.- Mañana a las 21 en diagonal 73 N 2134, con Facundo Juncos como músico invitado. Jazz latino.

La Delio Valdez.- Mañana a las 21 en Atenas, 13 entre 58 y 59 presenta su nuevo disco, “El tiempo y la serenata”.

Santi Fernández.- Mañana a las 21 en Puerta del Sol, 38 entre 12 y 13, se presenta el cantante de Delirio RnR en un show acústico en el marco del ciclo “Cantautores”.

Trío de Cámara.- Mañana a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, el trío que integran Dolores López MacKenzie, en violín, Cecilia Barraquero, en viola y Maricel Turkovich, en violoncello, abordará el Trío en Mi b Mayor. op 3 de L.V. Beethoven y el Trío op 12 de E. Naumann. Auspicia la asociación Lumen Artis. Informes: info@lumenartis.org.

Morena Leza.- Mañana a las 20 en Depuramadre, diagonal 93 entre 13a y 13b, se presenta la conocida chelista, autora e intérprete de canciones propias y de otras autorías.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Camilo Lanz.- Mañana a la 1 en Centenario y 472.

Dos violas, un cantor y La Bella.- Mañana a las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28, recital de tango del cantante Humberto Pastor, acompañado por Natalia Pastor, Luis Teixidó y Damián Villalba.

Jofi Trío + Estefanía Pérez y Paulo Loewy.- Mañana a las 21.30 en La Caipo, 9 entre 58 y 59, en el marco del ciclo Más que musas.

Concierto solidario.- Mañana a las 19 en el Auditorio del Centro Cultural Malvinas, 19 y 51, el Ensamble Cruz Roja Argentina brindará un concierto por su sexto año de trabajo y a la memoria de su desaparecida compañera, Mónica Novoa. Entrada: un alimento no perecedero para Voluntariado Social de La Plata.

CINE

Competencia oficial.- Mañana a las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gastón Duprat y Mariano Cohn.

Guiexhuba.- Mañana a las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Sabrina Muhate en el marco del Ciclo Fesaalp.

TEATRO

Entre Puertas.- Mañana a las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, en el marco del ciclo de teatro breve se ofrecen cuatro obras de 15 minutos con dirección de Ignacio Mamonde.

Humorísimas.- Mañana a las 22.30 en 51 entre 18 y 19 presentan sus grandes éxitos. Transformismo y humor.

Desventuras de la vida cotidiana.- Mañana a las 21 en El Altillo, 1 casi esquina 67, versión libre sobre textos de J. Mauricio y O. Viale. Con Caro Amigo, Gaby Ratto, Flor Ulloa, Silvia Ferroni, Isabel Palumbo, Dante Busatto, Milagros Díaz y Miguel Benítez. Con idea y dirección de César Palumbo. Técnica: Facundo Quintana.

Carnem levare.- Mañana a las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Maria Eva Palottini y actuación de Catalina Napolitano.

Drácula, el musical.- Mañana a las 22 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, escrito y dirigido por la dupla conformada por Pepe Cibrián y Ángel Mahler y producido por Tito Lectoure. Celebrando sus 30 años.

Sabrina sin voz.- Mañana a las 20 en La Nonna, 3 esquina 47, se presenta esta obra compuesta por cuatro obras cortas cuyos temas apuntan a visibilizar la violencia de género y el uso abusivo del poder. Con libro y dirección de Marta Albanese.

Perro que ladra.- Mañana a las 20 en 17 y 68, creación colectiva con idea y dirección de Fabián Fernández Barreyro. Última función.

Intimidad y Delirio.- Hoy a las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28, show de stand up del comediante Pablo Cordonet.

Tres viejas plumas.- Mañana a las 21 en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Claudia Piñeiro dirigida por Liliana Mariño, a cargo del grupo Alquimia.

INFANTILES

Alicia en el país de las Maravillas.- Mañana a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre, bajo la dirección de Nico Alonso.

“Alicia en el país de las Maravillas”

DOMINGO

MÚSICA

La Flauta Mágica y la aventura de la noche hacia la luz.- El domingo a las 17 en Sala 420, 42 entre 6 y 7. La compañía Lírica en diagonal presenta esta versión libre de la ópera de Mozart adaptada para el público infantil y disfrutable para todas las edades. En un reino de fantasía, el príncipe Tamino emprende aventura tratando de encontrar a la princesa Pamina, la hija de la Reina de la Noche. Lo ayuda su amigo Papageno, el cazador de Pájaros. Tratando de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la noche y la luz, el príncipe arriesga su vida al pasar por las pruebas que le impone Sarastro.

Tous Ensemble + Ensamble Vocal Aurigae.- El domingo a las 19 en Parroquia La Piedad, 24 esquina 66, con dirección de Emiliano Linares y Analía Miranda respectivamente.

La Delio Valdez.- El domingo a las 21 en Atenas, 13 entre 58 y 59 presenta su nuevo disco, “El tiempo y la serenata”.

Carito Echegaray presenta “El Tablao”.- El domingo a las 20.30 en Royce, 13 y 47, con la participación de artistas flamencos nacionales e internacionales. En esta oportunidad, serán de la partida Guada Aramburu, Andre Defelice y Carito Echegaray al baile; Rodrigo González en la guitarra y Raúl Jiménez, cantaor de Madrid. Más info y reserva de entradas por Instagram: Carito Echegaray escuela flamenca.

CINE

Vicenta.- El domingo a las 18.30 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Darío Doria.

Competencia oficial.- El domingo a las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gastón Duprat y Mariano Cohn.

The Pleasure of Being Robbed.- El domingo a las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Josh Safdie en el marco del Freakshow.

TEATRO

Juan Moreira, una leyenda popular.- El domingo a las 20 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Claudio Rodrigo.

Drácula, el musical.- El domingo a las 19.30 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, escrito y dirigido por la dupla conformada por Pepe Cibrián y Ángel Mahler y producido por Tito Lectoure. Celebrando sus 30 años.

La arrogancia de la piedra.- El domingo a las 20 en Dynamo, 17 y 68, con dramaturgia y dirección de Jazmín García Sathicq.

Sapo de Otro Pozo.- El domingo a las 18 y 20 en Doble T, 34 entre 27 y 28, obra de Teatro Ciego.

Sex: la gira.- El domingo en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, vuelve a La Plata la troupe hot de José María Muscari, encabezada por Christian Sancho y Ginette Reynal, Celeste Muriega y Maxi Diorio, Valeria Archimó y Mario Guerci, entre más.

INFANTILES

Clarita y sus princesas.- El domingo a las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Leo Ringer. Un cuento con todas las princesas en una cuidada producción de vestuario, luces robóticas y músicas pegadizas.

El Principito: un viaje hacia mundos desconocidos.- El domingo a las 16 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, a cargo del grupo teatral independiente Doble Faz con dirección de Carla Pontini Vázquez.

“Carnem Levare”