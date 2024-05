Tiago Palacios quedó en libertad y podría viajar a Bolivia: las condiciones que puso la fiscalía

El choque que ayer protagonizó el volante del Estudiantes campeón de la Copa de la Liga Profesional, Tiago Palacios, fue la mancha de la estrella 13 que consiguió el Pincha. Anoche todo el plantel festejó el título en el balcón de la Municipalidad de La Plata menos el uruguayo, que quedó detenido pero este mediodía fue liberado y podría viajar a Bolivia para jugar el partido de la Copa Libertadores.

Lo cierto es que Palacios se negó a declarar tras haber estrellado su camioneta contra el surtidor de una estación de servicio ubicada en la Autopista Illia y Paseo del Bajo, en CABA, en donde dos personas resultaron heridas. Pero como el delito es excarcelable el jugador del Pincha quedó libre, aunque con un listado de condiciones impuestas por la fiscalía.

Según fuentes judiciales, entre ellas figura la solicitud para que Palacios quede inhabilitado para conducir por un año, que podría prorrogarse por más tiempo si se confirma una segunda denuncia que pese sobre él y tiene que ver con un choque previo al episodio en la estación de servicio de Retiro, en el que lo acusan de haber chocado a un auto y fugar en 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear.

Por estas horas revisan las cámaras de seguridad de la zona para confirmar o descartar que haya sido el futbolista quien protagonizó ese hecho. Si se comprueba, su situación se complicaría, incluso porque el conductor habría denunciado que sufrió lesiones producto del impacto.

Por otro lado deberá fijar domicilio ante la Justicia, comparecer cada vez que sea citado, concurrir a firmar en la dependencia judicial todos los meses desde el próximo mes y se le prohibirá salir de país sin autorización de la Justicia.

Ahora habrá que ver qué decide el Club ya que hoy el plantel viaja a Bolivia para afrontar el choque del jueves frente a The Strongest válido por la Copa Libertadores. Por lo pronto se supo que recalará en City Bell tras recuperar la libertad y tendría chances de sumarse a la delegación. Eso sí, para que eso suceda debe tener el aval judicial.

Tiago Palacios: qué se sabe del accidente

Tal como se informó, se estableció que ayer, cerca de las 8 de la mañana, Palacios chocó su camioneta contra un surtidor de la estación de servicio, luego de llegar a Buenos Aires desde Santiago del Estero. Además que el jugador del Pincha asistió a una fiesta en el boliche Non Stop del barrio de San Nicolás en la Ciudad de Buenos Aires, para celebrar el nuevo título y compartió las imágenes en su cuenta de la red social Instagram, que luego borró. Tras ese festejo privado con otros compañeros y amigos, salió del boliche y cuando quiso cargar nafta en una estación de servicio con su camioneta, chocó un auto y después impactó de lleno un surtidor.

Así, tuvo que someterse a un test de alcoholemia que le arrojó 1.84 de alcohol en sangre. El peritaje, señalaron fuentes oficiales, se incorporará a la causa caratulada en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires por “lesiones culposas”, ya que la encargada de la estación en cuestión resultó herida en sus miembros superiores del choque y fue trasladada al Hospital Fernández por el SAME. “Está en el shock room. Según me referían, era politraumatismo y no corría riesgo su vida”, aseguró a primera hora el titular del ente, Alberto Crescenti.

Algunos testigos contaron que el auto perdió el control en los últimos metros y fue derecho hacia el surtidor. La mujer intentó correrse viendo la camioneta acercarse hacia donde ella estaba, pero no pudo escapar a tiempo y resultó herida. Palacios se disculpó con el plantel y ahora está demorado, a la espera de declarar.

Palacios salió del vehículo por sus propios medios y se negó a ser trasladado a un centro asistencial tras el accidente, quedó detenido, ya que la fiscalía lo acusó de “lesiones leves culposas y conducir bajo los efectos del alcohol”. Se supo que en principio, quedó abierto un sumario y quedaría sin efecto el narcotest realizado. Por lo que tras la audiencia de hoy quedaría en libertad.

Del festejo del campeón al choque

El plantel festejó la obtención de la Copa de La Liga a lo grande: según se pudo identificar en las imágenes que circularon, en el vestuario del estadio Madre de Ciudades, había varios barriles de cerveza para celebrar. Incluso en un video se lo ve al uruguayo saliendo del vestuario y bailando junto a sus compañeros con un vaso en la mano, aparentemente con fernet y Coca Cola.

Los jugadores se subieron al avión (un charter especial) antes de la medianoche y llegaron cerca de las 2 de la madrugada a City Bell para luego continuar con los festejos por el campeonato en un boliche.

Por su parte, Palacios, protagonista del choque, se habría juntado con un par de amigos, tras un foto que circuló en la red social “X”, donde se puede ver un grupo de 5 personas, con una heladerita y varias botellas en su interior, tanto de bebidas alcohólicas como energizantes. En el grupo había un par de streamers conocidos.

El volante ofensivo, tenía puesta la misma ropa que al momento del accidente, ya que también se conocieron imágenes donde dialoga con un policía, en la previa de su control alcoholemia.

En ese momento vestía un pantalón negro, con una remera azul y una gorra también de color negro, aunque no se la llegó a ver puesta en la imagen conocida en los últimos minutos. Por eso, aseguran que la foto sería de anoche, minutos antes de que se estrellara con su camioneta Jeep Compass Limited contra los surtidores de la estación de servicio de Retiro.

Como se dijo, minutos antes, un hombre a bordo de una Ford EcoSport había denunciado que cerca de las 7.25 una camioneta Jeep blanca lo había chocado en la intersección de 9 de Julio y avenida Santa Fe para luego darse a la fuga por la Autopista Illia. Las autoridades investigan si el protagonista de ese accidente también fue Tiago Palacios.

Lo cierto es que la situación empañó los festejos por el título y generó un problema para el equipo que rápidamente debe enfocarse en el compromiso del jueves ante The Strongest.