Más muertes en Ucrania: un misil ruso impactó contra un centro comercial repleto de gente

Decenas de civiles murieron o resultaron heridos luego que un misil ruso impactó en un concurrido centro comercial en la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, indicaron autoridades ucranianas este lunes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo en una publicación de Telegram que el número de víctimas era "inimaginable'', citando reportes de que más de 1.000 civiles se hallaban dentro al momento del ataque.

Minutos después, Kyryl Tymoshenko, subjefe de la oficina presidencial, dijo en una publicación de Telegram que al menos dos personas murieron y unas 20 resultaron heridas, de las cuales nueve estaban en estado grave.

Zelenskyy señaló que el objetivo "no representaba una amenaza para el ejército ruso'' y no tenía "valor estratégico''. Acusó a Rusia de sabotear "los intentos de la población de vivir una vida normal, algo que enoja mucho a los ocupantes''. "Rusia continúa descargando su impotencia en los civiles comunes. No se puede esperar decencia y humanidad de su parte'', dijo Zelenskyy.

Poco antes, el alcalde de Kremenchuk indicó que un ataque a una "zona muy poblada'' sin importancia militar dejó muertos y heridos, pero no ofreció detalles de las bajas. "Un ataque con misil en Kremenchuk dio en un área muy concurrida, que es 100% seguro que no tiene ninguna relación con las fuerzas armadas. Hay muertos y heridos'', escribió en Facebook el alcalde de la ciudad, Vitaliy Maletskiy, sin dar un número de víctimas.

Las autoridades ucranianas dijeron que los equipos de emergencia se encuentran en el lugar. El gobernador regional de Ucrania, Dmitry Lunin, confirmó que más de 1.000 civiles se encontraban dentro del centro comercial al momento del ataque. En un mensaje en Telegram, Lunin dijo que el edificio permaneció envuelto por las llamas.

El ataque se registró al tiempo que Rusia lanzaba un asalto total contra el último baluarte ucraniano en la región oriental de Luhansk, "derramando fuego'' sobre la ciudad de Lysychansk desde aire y tierra, de acuerdo con el gobernador local. Líderes occidentales prometieron un apoyo resuelto y continuo a Kiev. El gobernador de Luhansk Serhiy Haidai indicó que las fuerzas rusas están castigando a Lysychansk tras capturar la vecina Sievierodonetsk en días recientes. Es parte de una intensificada ofensiva rusa por arrebatarle la región del Donbás al gobierno ucraniano en lo que, según expertos occidentales, es el nuevo objetivo de la guerra iniciada por el presidente ruso Vladimir Putin y que entra ya en su quinto mes.

"Están derramando fuego sobre la ciudad tanto desde el aire como por tierra. Tras la toma de Sievierodonetsk, el ejército enemigo ha concentrado sus fuerzas en capturar nuestro último baluarte en la región de Luhansk: Lysychansk'', expresó Haidai a The Associated Press. Los rusos están tratando de cortar el acceso a la ciudad desde el sur, "destruyendo todo lo que esté al alcance de sus artillería y cohetes'', afirmó Haidai.

En la última semana las fuerzas rusas han capturado a varias aldeas y poblados al sudeste de Lysychansk, que se ha convertido en un punto de concentración de fuerzas y artillería. El despacho del presidente Volodymyr Zelenskyy reportó que por lo menos seis civiles murieron y otros 31 resultaron heridos, como parte del intenso cañoneo ruso contra diversas ciudades en las últimas 24 horas, incluyendo Kiev y ciudades importantes del sur y del este.

Indicó que cohetes rusos mataron a dos personas y dejaron heridas a cinco durante la noche en Járkiv, la segunda mayor ciudad de Ucrania, y sus alrededores. Un ataque ruso con misiles contra el puerto de Odesa en el sur destruyó edificios residenciales e hirió a seis personas, entre ellas un menor de edad, añadió. Dijo también que en la ciudad de Mykolaiv, en el sur, la artillería rusa alcanzó infraestructura civil incluyendo un jardín de infancia. De ahí no dio detalles de víctimas.

En Lysychansk, por lo menos cinco edificios altos y el último puente que quedaba en pie resultaron dañados, informó Haidai. Añadió que una carretera crucial que vincula la ciudad con territorio en manos del gobierno más al sur quedó intransitable debido al cañoneo, pero no ha sido recapturada.

El cañoneo está dificultando la evacuación de civiles, dijo Haidai. Antes de la guerra la ciudad tenía unos 100.000 habitantes, de los cuales quedan aproximadamente la mitad. Según analistas, la ubicación geográfica de Lysychansk, a gran altura sobre la orilla del río Siverskiy Donets, así como las colinas que la rodean, le dan una ventaja estratégica a sus defensores ucranianos.