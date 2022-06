La experiencia de un periodista con Scaloni: "Estaba como oficinista tomando un café"

Un hecho se hizo viral durante este lunes y tiene como protagonista al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni. Fue el periodista Pablo Carrozza quien en sus redes sociales, compartió una llamativa experiencia: destacó que se encontró en una cafetería con el DT y que también compartió un viaje en tren durante cuatro horas. Lo más llamativo es que destacó que el mismo estaba con una computadora analizando a los rivales de Argentina para el mundial.

"Les quiero contar una situación que he vivido esta mañana con una de las personas que más felices nos hizo en los últimos tiempos. Me encontré a Lionel Scaloni, DT de la selección, sólo, con una notebook, en una cafetería de mala muerte, en la estación de Pamplona", destacó. Y siguió: "El pujatense, que acababa de dar la vuelta ante Italia en Wembley, y golear a Estonia 5 a 0, trabajaba como un oficinista, a las 8.30 en el bar de la terminal. Me acerqué, le extendí la mano, le agradecí por su tarea en el equipo nacional, y decidí no volver a molestarlo. A eso de las 9.00, subí al tren que me llevaba de regreso a Barcelona, y volví a cruzarlo. El hombre que nos había regalado la Copa América después de 28 años, con vuelta incluida en el Maracaná, hacía la fila con su valija y su barbijo, como un ser humano común y corriente", destacó.

Además contó que compartió el viaje con Scaloni como si nada: "De repente levanto la vista y observo que se sienta adelante mío. Cruzamos un par de palabras, se acomoda, y vuelve a abrir su notebook. Se pone a ver el partido de Uruguay con EEUU. Retrocedía y avanzaba las jugadas. Le ofrecí un mate y me dijo que no. Jamás dejó de trabajar. En medio del viaje, que por cierto duraría unas 4 horas y media, Leónidas de Pujato le cedió su asiento a una señora, que quería ventanilla. Por supuesto, la mujer vasca no tenía la menor idea quién estaba sentado a su lado. Sospecho que el resto del vagón tampoco".

Y cerró: "Ambos bajamos en Sants, una de las terminales de Barcelona. Se fue mezclado entre la gente común, como un hombre cualquiera. Llevando en su valija la ilusión de un país entero, que sueña con el mundial de Qatar. PD: El día que lo vuelva a cruzar, espero que me acepte un mate". El hecho se hizo viral y la gente aplaudió al DT, por estar 100 % comprometido con la Albiceleste ¡Que llegue el Mundial!