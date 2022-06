Para Provincia, enseñar sobre el acuerdo con el FMI "no es adoctrinar sino transmitir una verdad"

El director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, planteó una polémica postura sobre los temas políticos que se pueden volcar en las aulas. Intentó explicar que "la escuela no debe meterse en las cuestiones de política electoral", pero que "si se enseña sobre la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la presidencia de Mauricio Macri "no es adoctrinar sino transmitir una verdad".

"La escuela no debe meterse en las cuestiones de política electoral, pero sí debe transmitir la naturaleza política de la educación, que es la transformación de mundo, y la verdad", sostuvo el funcionario provincial.

En declaraciones a la prensa, el responsable de Educación en Provincia se refirió a la posibilidad de que algún docente se aboque a enseñar sobre el préstamo del organismo de crédito multilateral. "En este caso, decir que la deuda fue contraída en tales condiciones, no es adoctrinar sino transmitir una verdad", explicó el ex ministro de Educación de Nación. Y agregó: "Un profesor debe invitar a pensar y no que los alumnos piensen como el profesor piensa. La escuela debe transmitir la realidad tal cual es".

En otro orden, Sileoni destacó que "no hay suspensión de clases" en las escuelas complicadas por problemas en el suministro de gas y remarcó que la mayoría de las obras estarán resueltas este año. En ese sentido, detalló que más de 40 escuelas cuentan con la obra finalizada y "están esperando la habilitación de la empresa prestataria" del servicio de gas.