¿Un caso Cositorto en La Plata? Lo acusan de una estafa piramidal por varios millones y escaparse

La Justicia de La Plata investiga en estas horas una causa en la que se acusa por estafas a un joven platense de 27 años, cuyo paradero es desconocido y hasta esta noche era intensamente buscado. Una parte de los hechos son investigados por la UFI N° 5 a cargo del fiscal Juan Menucci y con la intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Plata (DDI). También tomó intervención el fiscal Marcelo Romero (UFI N° 6) en donde se sumaron denuncias de presuntos estafados.

Tras la denuncia que un familiar del acusado realizó ante la Justicia en principio por su desaparición, los investigadores inmediatamente sumaron a la causa los presuntos delitos de estafa ya que el propio denunciante reconoció que el acusado habría confesado que "tenía deudas que lo tenían preocupado" y que "hasta se despidió de la familia".

A medida que trascendió y se empezó a conocer la presunta fuga de L.T, se fueron sumando varios testimonios, que en diálogo con este diario, relataron sus versiones de acusación. Según los denunciantes, durante ocho meses el sindicado "engañó a unas 70 personas bajo la modalidad conocida como estafa piramidal", una treta delictiva que cobró visibilidad a partir del caso de Leonardo Cositorto. De acuerdo con sus estimaciones, el sospechoso "desapareció tras pedir préstamos en una suma de unos 100 millones de pesos".

En la jornada de ayer, desde el entorno del acusado, apodado "El Laucha", habían difundido una foto de él expresando preocupación por su ausencia. No obstante, fuentes judiciales informaron que mientras la imagen se volvía viral en las redes sociales, se sumaron denuncias en los tribunales penales que ahora avanzan en los detalles del caso para saber si efectivamente se trata de un caso de estafas piramidales. Fuentes judiciales abocadas a la investigación afirmaron que "la denuncia se radicó ayer, aunque el hombre era buscado por sus presuntas víctimas desde hace dos semanas".

En tanto, en diálogo con este medio, denunciantes describieron el modus operandi por el cual se radicaron denuncias. "Él le pedía plata a los amigos. Decía que la necesitaba para dar préstamos y que en dos o tres semanas lo devolvería con un interés de ganancia. Es el famoso sistema piramidal".

"Le pidió plata a todos los amigos. A su vez, sus amigos le pedían a padres y amigos. Hubo gente que sacó préstamos. Él decía que trabajaba para un prestamista y que prestaban plata en cantidad, y que al mes, cuando le pagaban le daba parte del interés a los que le prestaban a él, el realizaba las devoluciones", prosiguieron.

De acuerdo con el relato, el acusado "estuvo casi 8 meses devolviendo y cumpliendo con lo que dijo. Por eso cada vez entraba más gente". Sin embargo, aseguraron que "hace 15 días empezó a postergar pagos. Decía: 'Aguantame hasta la semana que viene que tengo que cancelar préstamos grandes que tengo'. La gente que confiaba en él aguantaba. Después empezaron a reclamar que devolvieron todo el dinero. Y desapareció este martes. La gente se fue enterando la gente. Seguro él lo venía planeando".

Asimismo, indicaron que "esta última semana le pedía plata a cualquiera a cualquier monto. Estaba desesperado".

La zona en donde operaba era en su barrio, en Villa Elvira, se desprende de los testimonios. También remarcaron que "la madre se fue con él. Laburaba con él, la tenía como encargada. Y dos amigos más lo ayudaban, uno llamado Manuel y otro de nombre Giuliano, también jóvenes como él".

Por otro lado un hombre relató que "a mí también me engañó pero de otra forma. Le di la moto para que me la vendiera y nunca me devolvió la plata".

En la jornada de ayer se había difundido una imagen de L.T. que expresaba preocupación por su paradero. No obstante, a partir de las novedades judiciales, el caso aceleró giro inesperado.