¡Gran momento! Metallica interpretó "Master of Puppets", en sintonía con la serie "Stranger Things 4"

Metallica subió un video en su cuenta de TikTok, en donde realiza un dúo junto a la escena icónica de la serie "Stranger Things 4", luego de que en el último capítulo, Eddie Munson interpretara el éxito de la "Master of Puppets", que comenzó a subir sus números de reproducción a partir de su aparición dentro la serie.

En el video se lo ve a el vocalista James Hefield realizando la señal rockera universalmente conocida, acompañado de su guitarra y un sombrero blanco; También se sumó el guitarrista Kirk Hammett y de Lars Ulrich, para terminar con el bajista de ascendencia mexicana, Robert Trujillo, que fue parte del dúo viral. El video titulado “Eddie, this is for you” ya acumula más de tres millones de reproducciones.

Tanto Kate Bush, como la banda de heavy metal, han mostrado su agradecimiento con los hermanos Duffer por haber pensado en ellos y su música para Stranger Things, pero Metallica ha ido un paso más allá haciendo realidad el sueño de muchos de sus fans. Vale mencionar que no es la primera vez que muestra su agradecimiento, pues ya lo han hecho en anteriores ocasiones a través de las redes sociales.