Manes en Formosa: “Su gente va a transformarla”

El diputado nacional Facundo Manes se reunió con cientos de formoseños en la Plaza San Martín y los acompañó en su lucha para transformar Formosa en una provincia con más oportunidades que dependa menos del estado, con una actividad privada más pujante e instituciones más independientes.

Tras agradecer a los formoseños por recibirlo con la alegría “de siempre” manifestó su felicidad por estar allí para acompañarlos en un nuevo camino “hacia la transformación de Formosa y de nuestro país”.

“Los indicadores sociales de la provincia duelen e irritan. Y los que la administran políticamente hace 30 años no logran modificar la tristísima situación. Veo una provincia en la que todo depende del estado. El estado influye en la actividad privada, en la justicia y en los medios de comunicación”, manifestó el neurocientífico.

“Pero déjenme decirles que estamos a tiempo de cambiarlo”, sostuvo. “Queremos un país con cohesión social, con instituciones fuertes, transparentes, que exporte más valor agregado y que eduque a sus ciudadanos. La inversión en conocimiento y educación nos sacará de esta decadencia crónica en la que nos encontramos inmersos desde hace tanto tiempo y los países desarrollados, que compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos, son un claro ejemplo de ello”, siguió el funcionario.

“Lo que pasó con la educación en la pandemia es una tragedia”, aseguró. “Tener tanto tiempo a los chicos sin clases presenciales va a tener un impacto en décadas. Porque la escuela no solamente es aprender, es socializar, mejorar el ánimo. Y lo más importante, es una brújula confiable en la vida en un mundo dinámico y cambiante. La economía del siglo XXI es el conocimiento, la capacidad de los ciudadanos de generar valor”, sostuvo.

Más tarde, el diputado se dirigió a los jóvenes y les pidió: “Créanme que la educación es la mejor herramienta que le podemos brindar para su futuro. La educación pública fue el mejor regalo que este país me podría haber dado y por el que estaré eternamente agradecido”. “Lo sé, no es fácil ser joven en Argentina. Cuando finalicé el secundario y me mudé a Buenos Aires para estudiar Medicina tenía 10 años de mi vida planificados y hoy no podemos planificar ni hasta fin de mes, pero estamos a tiempo de revertir esta situación”, concluyó.

Manes propuso a los presentes “que volvamos a creer en nosotros porque los argentinos somos más que esto. Hemos perdido la posibilidad de pensar en grande, estamos resignados, tristes, apáticos. Pero si millones de voces nos unimos frente a un propósito común, que es sacar a la Argentina de este pozo en el que estamos hace décadas, el status quo no va a resistir”. “El cambio es desde el interior hacia el centro, desde Formosa hacia la capital. Es momento de recorrer la Argentina y recuperar el nuestro sentimiento de nación”, cerró.