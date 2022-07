Millonario juicio de Guillermo Coppola a Amazon por la serie de Maradona

Guillermo Coppola le iniciará un juicio millonario a Amazon por la serie de Maradona. Recordemos que, previo a su muerte, en noviembre de 2020, Diego Armando Maradona aprobó que se realizara la producción de Maradona: sueño bendito, la serie que finalmente se estrenó en Amazon Prime Video tras su fallecimiento y contó aspectos muy íntimos de su vida.

Así, la producción en cuestión, generó que las hijas del Diez, Dalma y Gianinna, y la madre de ellas, Claudia Villafañe, iniciara acciones legales contra Amazon por falta de consentimiento y además porque no coincidían con lo que se contaba sobre ellas.

Ahora se sumó a esta acción en contra de la plataforma audiovisual fue Coppola, ex manager del astro, quien tampoco dio su aprobación para que utilicen su nombre ni su imagen para la serie en la que fue interpretado por Leonardo Sbaraglia y Jean Pierre Noher.

Finalmente Coppola señaló: "La decisión de Amazon de actuar contra la plataforma se tomó en consenso de los abogados que me representan: el Dr. Gustavo Romano, Gerardo Pardo junto con Fernando Burlando". Al tiempo que, ex representante del diez, reconoció el principal motivo por el que llevará a juicio a la mencionada plataforma: "Seguí los pasos de Claudia, Dalma, Gianinna y Bilardo. Fundamentalmente por respeto. El que no han tenido para conmigo. De ahí sale este paso y esta acción en contra de Amazon".