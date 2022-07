Entraron a su auto y le robaron la mochila con todas sus pertenencias

Un hecho delictivo se produjo en Ensenada, donde una joven fue víctima del robo de su mochila en plena vía pública. Unos ladrones le forzaron su auto, ingresaron dentro y se llevaron dicho objeto con todas sus pertenencias. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los autores.

Según se detalló, el vehículo estaba estacionado en 126 entre 34 y 35 y el robo se produjo el viernes cerca de las 21. Además, la víctima destacó que pudo tener acceso a las cámaras de seguridad y que los implicados, escaparon hacia el lado de 127 y 39.

"Los que me robaron son unos rastreros y me sacaron la mochila de adentro del auto. Si llegan a encontrar algo, documentos, tarjeta, pido por favor que me los devuelvan. Es terrible tener que hacer esos trámites", destacó Daiana en sus redes sociales. Por otro lado, enfatizó en que también le sacaron la libreta sanitaria y el DNI de su hijo, como también una tarjeta de débito de su abuela. Hasta el momento, sólo pudo recuperar una de sus tarjetas personales.