Fin del misterio: confirmaron que un personaje de Stranger Things es gay

Stranger Things es una de las series más taquilleras de Netflix y luego del lanzamiento de su cuarta temporada, que fue dividida en dos partes, sus fans comenzaron a realizar conjeturas sobre uno de los principales personajes: Will Byers.

Interpretado por el actor Noah Schnapp, el adolescente ha transitado distintos momentos claves desde la primera temporada, donde fue el foco de búsqueda. Mientras fueron pasando los capítulos, el misterio se apoderó de él con su crecimiento, por ciertas tendencias de un sentimiento profundo por su amigo Mike (Finn Wolfhard), fuertemente enamorado de Ce (Milli Bobby Brown).

Ante todas las especulaciones, fue el propio Schnapp quien acabó con el misterio y reveló que Will es homosexual. "Obviamente se insinuó en la temporada uno: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente ¿Es sólo que él crece más lento que sus amigos? Ahora que ha crecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100 por ciento claro que es gay y ama a Mike".

Por su parte, el actor aseguró que su personaje ha generado identificación en la comunidad LGBTQ +: "Estaba en París y uno hombre de unos 40 años se acercó y me dijo `Guau, este personaje de Will me hizo sentir tan bien. Y me identifiqué mucho con eso. Eso es exactamente lo que yo era cuando era un niño´. Eso me hizo tan feliz de escuchar. Están escribiendo este personaje y lo están haciendo muy bien".