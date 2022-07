Quilmes-Belgrano, suspendido por la niebla

El partido que debían disputar anoche Quilmes y el líder Belgrano fue suspendido por la intensa niebla que invadía el estadio Centenario, en ocasión del cierre de la 25º fecha de la Primera Nacional.

El encuentro ni siquiera empezó a jugarse y el árbitro Pablo Giménez explicó los motivos de la suspensión: “No es conveniente arriesgar el físico de los protagonistas”.

“Lamentablemente no se ve el área de enfrente. No es aconsejable iniciar el juego bajo estas circunstancias”, sostuvo el juez. El partido no tiene fecha de realización.

Ayer, Brown (A) 0, Santamarina 1; Almagro 2, Gimnasia (J) 0; Dep. Madryn-Morón, suspendido por lluvia; Chacarita 3, Rafaela 1; Defensores 1, Estudiantes 0; Independiente (R) 2, Riestra 0; Chicago 2, Alte. Brown 2; Agropecuario 0, Chaco For Ever 0 e Instituto 2, San Telmo 0.