"Me siento en deuda con Messi", confiesa Laporta, presidente del Barcelona

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, confesó que se siente "en deuda" con el astro argentino Lionel Messi y deseó que su capítulo en el club catalán "no haya terminado". "Espero y deseo que el capítulo de Messi en el Barsa no haya terminado. Es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo que todavía está abierto, que no se cerró, tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho y que tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue", afirmó.

El mandamás del Barcelona aprovechó una reunión con directivos de Real Madrid y Juventus en los Estados Unidos sobre la Superliga para hablar, a su salida, de Messi, quien en el año pasado se mudó al París Saint-Germain.

Consultado sobre si se sentía "en deuda moral", su respuesta fue rotunda: "Sí. Moralmente, como presidente del Barsa, creo que hice lo que tenía que hacer. Pero también como presidente del Barsa y a nivel personal creo que estoy en deuda con él".