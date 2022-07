VIDEO. Homenaje a Johana Ramallo, a 5 años de la desaparición: "Hubo un Poder Judicial ausente", expresó la madre

Familiares y allegados de Johana Ramallo participaron hoy de un acto en memoria de la joven, realizado en la Cámara de Diputados de la Provincia con motivo de cumplirse cinco años de su desaparición. Sus restos fueron hallados en agosto de 2018, en la costa de Berisso. Por los hechos, recién en junio de este este año se detuvo a un sospechoso.

Durante el homenaje, realizado en el anexo de la Cámara baja provincial, en medio de un clima de emoción y de pedido de justicia, se descubrió una imagen de Johana. La mamá, Marta Ramallo, se refirió a la investigación y a la reciente detención de Carlos "El Cabezón" Rodríguez como sospechoso.

"Ellos venían haciendo regenteo de nuestras pibas en complicidad con la Comisaría Novena. Hay más de 25 personas con identidad reservada que venían dando esa data. Lamentablemente Betina Lacki no lo pudo sostener porque seguía siendo cómplice ella de proxenetismo y de la desaparición de nuestras pibas. Pero con Ramos Padilla estamos dando un gran paso que el Poder Judicial no pudo sostener. Siguen siendo cómplice de la impunidad con la que se sigue manejando la zona", expresó.

"No sólo se llevó la vida de Johana, sino también de Soraya y de tantas pibas más en estado de prostitución y siendo víctima de la impunidad con la que se maneja la zona", sostuvo.

Respecto del acto, manifestó que "es un homenaje como cada 26, sabiendo que ahora hay un juez que se está ocupando de la causa. Muchas madres veníamos reclamando que los expedientes sean tratados con perspectiva de género. Eso se lo debemos a nuestras pibas. Seguimos luchando y exigiendo. Tenemos esperanzas".

"La vida de Johana no me la devuelve el Poder Judicial con un detenido en cinco años. Hace cinco años atrás, en este mismo horario, yo la estaba levantando a Johana para que se acerque a una lata de carbón en la que estábamos cocinando. Hoy no lo puedo hacer porque hubo un Poder Judicial ausente y proxeneta, y cómplice de la desaparición y los restos encontrados de Johana. Se tiene que terminar con esto", dijo.

Como es sabido, recién a finales de junio se concretó la primera detención en el marco de la investigación judicial, que había permanecido con carátula de "averiguación de paradero" pese a los constantes pedidos de la familia por profundizar la causa desde la trata de personas y la explotación con fines sexuales.

Carlos “El Cabezón” Rodríguez está bajo prisión preventiva acusado de los delitos de “comercio de estupefacientes en concurso ideal con explotación económica de la prostitución en la ‘zona roja’ de la ciudad de La Plata, y promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución ajena agravados por el abuso de la situación de vulnerabilidad en tres oportunidades”, entre ellos el caso de Johana.

El 26 de julio de 2017, la joven salió de la vivienda de su madre, en la periferia de La Plata, tras decirle que volvería unas horas más tarde, pero nunca regresó. Casi dos meses antes de desaparecer, Johana se había separado del padre de la niña, había regresado a la casa materna y los problemas económicos la habían puesto en situación de vulnerabilidad. La última imagen de Johana fue tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio de 1 y 63, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día, poco después de salir de su hogar. En la casa quedaron esperándola su madre, su abuela y su hija, en ese entonces de seis años.