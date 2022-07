Pepito Cibrián internado de urgencia: sufrió una descompensación tras el escándalo con su ex

La noticia es más que preocupante. Pepito Cibrián debió ser atendido de urgencia en Córdoba ya que sufrió una descompensación en medio de un ida y vuelta por problemas con Nahuel Lodi (su expareja) con quien se había casado hace apenas un tiempo.

Así, justamente en horas de la tarde-noche del martes, había crecido el rumor de que el joven se había atrincherado en la casona de Pilar, de la que fue despedido apenas se conocieron las imágenes de su infidelidad a Pepito. Ese tema tuvo muy preocupado al productor teatral, quien habló con varios medios desmintiendo esa posibilidad. Con este cuadro de situación, se mostró muy angustiado repasando una y otra vez los acontecimientos de los últimos días, que lo llevaron de estar feliz con su joven "esposo", a tener que dar manifestaciones públicas después de separarse por descubrir que su pareja rompió el pacto de fidelidad que tenían a menos de un mes de haberse casado.

Finalmente, Pepito confesó: "Tuve un problema del corazón. Llamé a la guardia y recién mi médico de Buenos Aires me dijo que no me preocupe y que haga reposo, que no trabaje por dos días y si al tercer día todavía no me siento bien, me tendría que internar". Al tiempo que agregó: "Me aconsejó que salga a distraerme. Me dijo que fue como una reacción o crisis emotiva. Así que voy a tratar de estar tranquilo estos días, lejos de los escándalos", aseguró Cibrián.