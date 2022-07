La vecina de Villa Elisa que estalló de bronca: pidió por la recolección de ramas y recibió una multa

Una vecina de Villa Elisa estalló de bronca contra la Municipalidad este viernes al recibir una multa por una contravención. Según contó la mujer, quien se identificó como Agustina Bassi Cloud, luego de una docena y media de reclamos sin respuestas realizados en conjunto con otros vecinos por la acumulación de ramas al costado de la calle, decidió comunicarse con el Intendente a través de las redes sociales. Si bien logró obtener una repuesta a favor de la recolección de esos desechos, ocurrió todo lo contrario, ya que los inspectores municipales no sólo no recolectaron las ramas sino que además le labraron un acta contravencional.

En el acta que los inspectores municipales le dejaron en el día de hoy a la mujer en su domicilio, consta: "Disposición de resto y poda superando la cantidad correspondiente dispuesto en la Ordenanza, estorbando la circulación de la vía pública". La vecina, por su parte, rechazó la contravención al afirmar que junto a otros vecinos "habíamos pedido un montón de veces que se lleven las ramas, y no sólo no se las llevaron, sino que nos multaron".

También le pegaron una oblea que dicen "frentista en infracción". "Estoy indignada. Son tres meses de reclamos, desde mayo. Son, además, ramas de siete frentistas", reaccionó la mujer.

Por otra parte, dio a conocer un chat de la conversación que mantuvo con la cuenta del Intendente de La Plata, que se comprometió de la siguiente forma: "Hola Agus, cómo va? Pasame la dirección por favor así aviso a los equipos", fue la respuesta oficial. La vecina asintió y expresó: "Ojalá podamos darle solución".

En torno a multa que le dejaron en hogar, expresó: "Cuando creí que Garro me iba a dar una mano vienen y me hacen una multa y me pegan esto en el portón como si fuera una delincuente". "No tenemos asfalto, ni veredas, ni luminarias públicas. Y me ponen esta multa. Es una joda", lamentó.