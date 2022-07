La revelación de una estrella de vóley de Brasil: "Mi mayor ingreso es por OnlyFans"

Una estrella de vóley de la Selección Brasileña hizo una fuerte revelación en las últimas horas, que generó enorme repercusión en Brasil. Key Alves contó que el mayor ingreso que tiene es por su cuenta de OnlyFans, destacando que gracias a eso puede tener una vida cómoda.

La reconocida jugadora es además modelo e influencer, por lo que tiene su costado mediático. Actualmente juega en el Osasco Voleibol Clube y su deseo es poder jugar en Europa, con el fin de dar otro paso en su carrera. Sin embargo, no logra generar demasiado dinero en el deporte por lo que apostó a meterse en el mundo de las fotos hot.

"Voy a hacer mi tercer año en un equipo de voleibol profesional y me considero una atleta profesional. Pero las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a esa carrera paralela y me guste o no, OnlyFans es mi mayor ingreso. El negocio es otro, como modelo, influencer, empresaria y emprendedora", afirmó la deportista de 22 años durante una entrevista con Globoesporte.

Y detalló sobre su ingreso: "Ganas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol y más en OnlyFans, porque el precio mensual es de 16 euros fijos. En total, llegué a cobrar 500 mil dólares en un mes". Por otro lado, realizó una aclaración para sus fanáticos: "Las fotos que publico en mi página de OnlyFans están totalmente destinadas a sesiones light y profesionales. Nada de desnudos ni nada por el estilo. Cualquiera que busque esto en mi perfil no lo encontrará".