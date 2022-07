El reemplazante de Boris Johnson: qué funcionario se perfila

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, considerado uno de los favoritos para suceder al primer ministro Boris Johnson, anunció hoy que no se postulará al cargo, mientras varias figuras del Partido Conservador, como los exministros Sajid Javid y Jeremy Hunt, se sumaron a la carrera.



"Después de considerarlo cuidadosamente y discutirlo con colegas y familia, tomé la decisión de no presentarme a la contienda por el liderazgo del Partido Conservador", escribió en Twitter, y explicó que desea concentrarse en su tarea actual y "garantizar la seguridad del país".



Expresando su gratitud hacia quienes le "prometieron" su apoyo, deseó buena suerte a todos los candidatos. "Espero que podamos rápidamente volver a concentrarnos en los temas por los que fuimos elegidos", agregó.



Por el contrario, a la carrera se sumaron el exministro de Salud Javid y la exministra de Igualdad británica Kemi Badenoch, que formaron parte del grupo de alrededor de 60 legisladores y miembros del Ejecutivo que renunciaron esta semana al Gobierno en protesta por el manejo del premier de varios escándalos, entre ellos el nombramiento de un colega acusado de acoso sexual para un alto cargo.



Johnson debió renunciar, pero adelantó que seguirá en el cargo hasta que se designe un sucesor, un proceso que podría tardar meses. Jeremy Hunt, exministro de Salud y de Exteriores, ya quedó segundo en las primarias tories de 2019, en las que se impuso Johnson, y los últimos meses se posicionó como una de las voces más críticas contra el primer ministro saliente.



Tanto él como Javid defienden un programa de rebaja de impuestos. Por su parte, en un reciente artículo en el diario The Times, Badenoch pidió un cambio y dijo que los británicos están "agotados con la trivialidad y la retórica vacía".



"Me presento a esta elección de líder (del Partido Conservador) porque quiero decir la verdad", escribió la dirigente de 42 años. "Es la verdad la que nos hará libres", añadió, según reprodujo la agencia de noticias AFP.



El proceso de sucesión comenzará el lunes con las elecciones para definir las autoridades del Comité 1922, el más influyente dentro de los conservadores y encargado de establecer las reglas y el cronograma para la contienda por el liderazgo.



Otros parlamentarios como Tom Tugendhat y Suella Braverman ya adelantaron que se postularán, al igual que el exministro de Finanzas Rishi Sunak, hasta ahora el nombre de mayor peso para asumir la conducción de la agrupación y del país.



Primer hindú en ocupar el cargo de ministro de Finanzas del Reino Unido, este exanalista del banco Goldman Sachs renunció el martes -casi al mismo tiempo que su par de Salud, Javid- desencadenado la crisis que llevó el jueves a la dimisión de Johnson.



El recientemente nombrado ministro de Educación, James Cleverly, consideró que Johnson podría ser reemplazado a fines de agosto, a pesar de que el primer ministro planea permanecer en el cargo hasta octubre y anunciar su reemplazo en la conferencia de su partido a principios de ese mes.



El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, instó a que se convoquen a elecciones generales para devolver "la honestidad y la integridad" a la política británica tras 12 años de gobiernos conservadores.



Según un sondeo de la consultora YouGov, el 56% de los británicos cree que Johnson debería dejar ya el poder, entre rumores de que se aferra al cargo para celebrar a finales de mes su fiesta de bodas con su esposa Carrie en Chequers, la residencia de campo de los primeros ministros.



Ante esas versiones publicadas en la prensa británica, fuentes del gobierno indicaron que la pareja, que se casó en mayo de 2021 y no pudo celebrar la boda por las restricciones ante la pandemia, tendría la intención de cambiar el lugar para la gran fiesta, pese a que ya habían mandado las invitaciones.