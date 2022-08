Reapareció Chano en medio de su internación: "Hola Mundo"

Chano Charpentier reapareció tras seis meses y se mostró activo nuevamente en sus redes sociales, luego de publicar un posteo en su cuenta de Instagram. Cabe destacar que el músico se mantiene internado para tratar sus adicciones.

Junto a un corazón, el cantante escribió: "Hola mundo" y comenzó a recibir mensajes de sus miles de seguidores y también de famosos amigos. A su vez, dio más detalles que generó felicidad en sus fanáticos: “Pronto lindas novedades. Gracias por los mensajes. Los amo a todos”.

Ante esto, todos creen que se trata del algún recital o el lanzamiento de algún tema, ya que en las imágenes que publicó aparece él junto a una guitarra.Su posteo en Instagram consechó en la primera hora de publicación más de 59 mil likes y más de 5 mil comentarios. Entre los famosos que reaccionaron a lo que publicó figuraron Jey Mammón, El Pelado López, Nicolás Magaldi, Eleonora Beba Caressi y Federico Bal, entre otros.

Con un presente mejor, Chano se encuentra internado en una comunidad terapéutica y atraviesa una de las etapas finales del proceso. “Hace un año que mi hijo volvió a nacer, no quería pensar, ni volver a ese momento. No sé si terminé de darme cuenta de eso, es tan doloroso lo que viví, tan dramático, porque atravesar una circunstancia donde tenés a un hijo a un metro y ves a un policía dispararle y verlo caer, no recuerdo haberlo visto ni en una serie ni en una película, te morís en ese momento”, destacó Marina, su mamá, en diálogo con TN.