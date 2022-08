Participó del "Canta Conmigo", le dedicó el tema a su mamá y emocionó a todos: la historia de Mariano Bustos

Una linda y particular historia, se presentó nuevamente en el escenario de "Canta Conmigo Ahora", el programa de canal 13 conducido por Marcelo Tinelli, la apuesta para este 2022. Mariano Bustos hizo emocionar al jurado, a la gente, y a su propia mamá, que estaba presente y que fue agasajada con su interpretación.

"Lo mío es esto, este es mi sueño y la verdad me ha costado mucho porque siempre he sido muy tímido. Nunca me la creí y estoy acá para demostrarme a mí mismo y para demostrarle a mi familia que puedo”, relató Mariano en uno de los momentos mas emotivos de la noche. El artista cordobés interpretó “Hoy tengo ganas de ti” y captó la atención del jurado de manera inmediata. En primera instancia, obtuvo 91 puntos, que lo hizo ir a duelo nuevamente cerca del final del programa, para ver quien era el otro finalista. En esa etapa, sumó 95, interpretando la canción "Shallow".

Pero no terminó allí su participación. Una vez que termina de cantar su primer tema, Bustos le hace una dedicatoria especial a su mamá: "Te quiero agradecer mucho (A Tinelli) porque nos diste una posibilidad muy grande a ella y a mí. Es una persona que me acompaña siempre, pero más que nada porque ha estado pasando por muchos problemas de salud y estos días que hemos estado acá no le dolía nada. Se olvidó de lo que le pasaba y eso es lo mejor", remarcó emocionado.

Sin dudas, su presentación mostró una gran aceptación en el jurado y todos aplaudieron y elogiaron su voz tan particular.