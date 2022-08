Levantan el paro de micros: dictaron la conciliación obligatoria y la UTA acató la medida

Luego de que circulara un falso comunicado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en el que se aseguraba que se había acatado la conciliación obligatoria que dictó este mediodía el Ministerio de Trabajo, finalmente el gremio acatará la medida. Según le había dicho a este diario Rubén Landa, abogado de UTA La Plata, es "falso" el comunicado que circulaba y que "todo trucho", ante la consulta de EL DIA por las versiones que circularon. En el mismo sentido se expresó esta mañana Rubén Fernández, de UTA a nivel nacional: "Nosotros no sacamos ningún comunicado, lo desmiento completamente. Yo no he firmado nada".

De todas formas, más tarde se conoció que finalmente Trabajo dictó la conciliación y minutos después Landa se expresó al respecto: "Se levantó el paro".

Este es el comunicado que la UTA asegura que es falso:

De esta forma, los gremialistas anunciaron que no realizaran el paro previsto para hoy, que iba a regir desde las 22 hasta las 6 del miércoles, y que afectaría a los servicio de La Plata. En el mismo reclamaban por la reapertura de las paritarias.

Cabe recordar que ayer mismo había sido ratificada la huelga por la UTA en un comunicado. "Dejamos en claro que hemos pedido que se adelanten las negociaciones paritarias y que estamos reclamando un incremento salarial urgente, ante empresarios que de manera insólita reconocen que aquello que solicitamos es justo, pero aun así manifiestan no poder dar las respuestas que corresponden", cuestionó el gremio.

La conciliación obligatoria

Lo cierto es que hoy, antes del mediodía, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días entre la Unión de Tranviarios Automotor y las cámaras del transporte de pasajeros que se desempeñan en el Área Metropolitana de Buenos aires (AMBA), según informaron fuentes oficiales. La cartera laboral intimó a la organización sindical a levantar la medida de fuerza, que mas tarde acató la decisión.

Así lo dispuso Trabajo mediante la Disposición 3729/2022 en la cual se encuadra el conflicto en la Ley N° 14.786 y especifica, en sus considerandos, que "resulta necesario disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado". "En circunstancias como la presente, debe otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar", plantea la cartera laboral en la norma.

Además, la disposición oficial, intima a "las empresas que integran la Federación Argentina de Transporte de Autootor de Pasajeros (Fatap)" a "abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal". En tanto, las intimaciones se formulan "bajo apercibimiento de aplicar las sanciones" pertinentes, y las autoridades exhortan a "las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas".

Asimismo se ratifica "la audiencia fijada para el día jueves 4 de agosto, a las 12, mediante plataforma virtual, a fin de evaluar el avance de las negociaciones", concluye el texto firmado por la titular de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.

La medida de fuerza había sido ratificada anoche por la organización gremial a través de un comunicado que lleva la firma del secretario general del sindicato, Roberto Fernández. "Dejamos en claro que hemos pedido que se adelanten las negociaciones paritarias y que estamos reclamando un incremento salarial urgente, ante empresarios que de manera insólita reconocen que aquello que solicitamos es justo, pero aun así manifiestan no poder dar las respuestas que corresponden", cuestionó la UTA.

El secretario de prensa del sindicato, Mario Caligari, había confirmado también el llamado al paro y detalló que la paralización de los servicios afectará entre las 22 el martes y las 6 del miércoles a "todos los servicios de corta y media distancia en el ámbito de Capital Federal, de lo que es CABA, del primer y segundo cordón de la Provincia de Buenos Aires, y de todo el país". "Esto es consecuencia de haber fracasado en el pedido que se le ha hecho a las cámaras empresarias de reapertura de paritarias y un bono que es necesario para recomponer los salarios", manifestó el vocero sindical.

Por otro lado, desde la UTA informaron que las cámaras empresariales del transporte de pasajeros rechazaron la demanda del gremio con el argumento de que los trabajadores "no tienen medios suficientes" para afrontarlo, aunque sí reconocieron "la necesidad que tenemos los trabajadores".