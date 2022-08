Pepito Cibrián y Nahuel Lodi volvieron a encontrarse

Sin dudas, fueron días difíciles para Pepe Cibrián, desde que trascendió que su reviente pareja lo engañaba el artista no tuvo paz. Es que en apenas una semana, descubrió la infidelidad de su pareja, con quien acababa de casarse, luego tuvo que salir a contar sus penas ante los medios y, por si fuera poco, tuvo que ser internado.

Lo cierto es que, ya recuperado, en las últimas horas Intrusos captó las primeras imágenes del director teatral junto al joven de 32 años, en lo que parece ser un reencuentro con miras a una posible reconciliación.

“Siempre hay veces que se generan ciertas polémicas y uno lo que tiene que hacer es callarse y punto, no pasa nada. La gente sabe lo que tiene que saber y es muy cálida conmigo, acá en Córdoba me piden fotos todo el tiempo. Y eso me llena de alegría”, confesó Cibrián. Y aclaró: “Es la primera vez que tengo que recurrir a abogados por una cuestión personal, nunca tuve ningún problema, pero ahora ellos dirán, yo no me meto”. “No me afecta, hago lo que quiero y sé muy bien lo que hice. No tengo que responder a nadie de lo que hago en mi vida, pero bueno, "no es grave, la vida dirá" ,aseguró.

Para terminar, también se refirió a Lodi :“Vino de visita, a hablar y charlar, no implica nada. Es eso, una charla, no tengo que explicar a nadie por qué hago las cosas. Es mi vida y no me gusta que se metan”. Por último, se expresó sobre su relación con Georgina Barbarossa, con quien se había distanciado luego de las declaraciones de la actriz contra su ex: “No creo que me vaya a arreglar, porque lo que me hizo fue muy feo y hay cosas que no se perdonan. Eso no se hace públicamente desde el amor, se habla en privado y no exponiéndome a una situación nada agradable, porque ella era mi gran amiga”.