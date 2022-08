Tuvo un retroceso el estado de salud de la hija de Cinthia Fernández

Ahora, Cinthia Fernández volvió a hablar del estado de salud de Francesca y reveló que desmejoró durante la noche. Se mostró angustiada por la inesperada situación que están viviendo en medio de unas vacaciones en Punta Cana que planificó durante meses. Recordemos que, el martes Matías Defederico confirmó que la niña de siete años había recibido el alta, y continuaría con un tratamiento ambulatorio de antibióticos y una dieta acorde para la recuperación total de la gastritis aguda.

El malestar había comenzado dos horas antes de subirse al avión que las llevaría al paradisíaco destino, tal como contó Cinthia: “Antes de subir comimos en esa porquería de lugar porque era práctico y porque los nenes quieren comer ahí. El vuelo era a las 12 y a las 2 de la mañana comenzó a vomitar Fran. No paró. Vomitó todo el vuelo. Ya al final del vuelo vomitaba la bilis”. Asimismo, agregó: “Nos bajamos para hacer la escala y ahí vomitó cuatro veces, pobrecita. En el siguiente vuelo siguió vomitando y llegó acá. Nos trasladaron al hotel y en la camioneta se vomitó entera. Le daba dos gotas de agua y me vomitaba entero y ya no sabíamos qué hacer”, había explicado sobre la desesperante situación que se desencadenó luego de que cenaran en una cadena de comidas rápidas. Al llegar a la habitación le dio un baño a ver si le bajaba la fiebre, pero como eso no ocurría, decidió llevarla a un centro médico para que la vieran. Allí le pusieron suero, y durante estas horas de incertidumbre, los padres de Francesca dejaron atrás sus diferencias para estar comunicados y siguiendo minuto a minuto la evolución.

Al día siguiente llegó la esperada noticia de que ya se encontraba en el hotel con sus hermanas. Sin embargo, las novedades vuelven a causar preocupación: “Fran hizo un retroceso, estoy esperando a ver si tolera la nueva medicación, sino tengo que volver a internarla”, contó finalmente Cinthia Fernández.