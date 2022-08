Desborde cloacal en pleno centro: "Imposible respirar, tenés que andar con un broche en la nariz"

"No se puede respirar, el olor es permanente. Tenés que andar con un broche en la nariz". En esos términos, vecinos de la cuadra de 10 entre 56 y 57 pusieron de manifiesto su enojo e indignación por un desborde cloacal que afecta a parte de la acera y el cordón a partir de la emanación de materia fecal. "Hicimos reclamos y no lo arreglan. Ni siguiera vienen a tirar un poco de agua. No se puede estar. Es un desastre", plantearon usuarios de la cuadra.