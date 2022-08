VIDEO. La violencia escolar sumó otra feroz golpiza: dos alumnas a las trompadas en Plaza Moreno

La violencia escolar sigue sacudiendo a La Plata. Tras los diferentes episodios registrados en las últimas semanas y que EL DIA publicó, se le sumó este lunes una feroz pelea nada más y nada menos que en pleno corazón de la ciudad: en Plaza Moreno. El lamentable hecho quedó otra vez filmado en la cámara de un teléfono celular.

La gresca -por lo que se observa en el video- es entre dos chicas y todo ocurre justo frente a la Municipalidad, zona con mayor monitoreo de cámaras, pero en ningún momento nadie se acercó a detener la pelea. Con las jóvenes en escena central, alumnos que se encontraban en ese momento presenciando lo sucedido, las rodearon como simulando un ring.

Testigos detallaron que eran adolescentes que habrían salido recientemente de clases, ya que además todos portaban su mochila. En este contexto la tensión persiste y se cristaliza en denuncias y en la preocupación manifiesta de los padres a través de los grupos de WhatsApp.

El antecedente del Normal 1 y Normal 2

La semana pasada trascendió un hecho de violencia de similares características ocurrido en el colegio Normal 1, cuando dos estudiantes se trenzaron a golpes y luego otras tres intervinieron en favor de una de ellas. El hecho, sucedido en un corredor interno de la institución de 14 y 51, alarmó a la comunidad educativa y encendió una luz de alarma por la violencia en los establecimientos escolares de La Plata

En tanto en el Normal 2 el hecho fue denunciado y ocurrió la semana pasada en el turno mañana. Según contó una madre a EL DIA, "mi hija tiene 13 años, acude a Tercero y estaba amenazada por una compañera de otra división", y agregó que "le conté de la situación a las autoridades para que hicieran algo, pero todo terminó con mi hija atacada y desmayada".

En el relato la mujer sostuvo que "le avisé a la directora de la situación, para que tomen recaudos, les dije a eso de las 7 quién era mi hija y la otra nena que la tenía amenazada; a las 9 se comunican diciéndome que la alumna no había asistido; y a las 11 me llaman y me dicen que mi hija se había desmayado".