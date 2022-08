Horror en La Matanza: le pegaron un tiro a un nene de 12 años para robarle la mochila

Un nene de 12 años que regresaba a su casa tras salir de la escuela recibió un balazo en la nuca al ser abordados por delincuentes para robarle la mochila en la localidad de Ciudad Evita del partido bonaerense de La Matanza.

El hecho ocurrió el martes a las 18 cuando el chico descendió de un micro y realizar a pie el último tramo hacia su casa. Pero un grupo de delincuentes lo interceptó con fines de robo y sin mediar palabra le tiraron a matar.

La víctima alcanzó a cruzar la calle y fue ayudado por una vecina que lo vio malherido. Como llevaba su teléfono celular alcanzó a darle aviso a su madre. Mientras tanto efectivos policiales lo trasladaron en un patrullero al hospital Balestrini, en donde recibió atención médica y se confirmó que a pesar de la herida estaba fuera de peligro.

Sin embargo, era sometido a controles y estudios por la herida provocada en el rostro a la altura de las fosas nasales y para determinar si podría tener consecuencias neurológicas.

"Yo no estaba en mi domicilio, me llama mi hijo y me dice ‘mamá me vení a buscarme, me pegaron un tiro’", relató la la madre del chico en diálogo con Radio Mitre.

"El mundo se abrió, yo quería llegar pero había un tránsito terrible. Llamé a un vecino, a mi otro hijo para que se acerquen a la zona porque yo no llegaba", expresó la mujer.

Aterrorizada por lo sucedido, la mujer se interrogó: "¿Con que sentido le dispararon a matarlo?".

"Sentí como un mazazo de atrás", dijo la víctima. "No sabemos cómo seguir porque siento que le truncaron la vida a un nene de 12 años", sostuvo su madre.

En tanto, la mujer que lo asistió recordó que "sólo busque el orificio donde tenía el disparo, sangraba por la boca mientras él llamaba a la mamá".

"Largaba mucha sangre y yo solamente quería parársela, se estaba desangrando. Le seguía hablando, me decía que ya no sentía la cara, pero yo le seguía hablando, haciendo fuerza para que no pierda tanta sangre", dijo.

Acerca de la ayuda que le dio en ese momento, señaló que "esas cosas no se piensan, tienen que salir del corazón, si era mi hijo el que estaba tirado, la gente queda chusmeando y mi hijo se muere. Eso no se piensa, te tiene que nacer".