Erica Rivas confesó su tristeza por no estar en el regreso de "Casados con hijos"

Recordemos que, a principios de agosto llegó la confirmación del regreso de Casados con hijos: en enero de 2023 la familia Argento se reencontrará con su público en el Gran Rex. Pero, en medio de la alegría también resurgió la polémica detrás de la ausencia de Érica Rivas, quien se despidió de su famoso personaje, María Elena Fuseneco, e incluso anunciaron que incorporarían un nuevo personaje en la historia de Dardo.

Ahora la actriz se sinceró: "Me enteré de mi reemplazo". Y sobre Jorgelina Aruzzi, aseguró: “Ella es lo más, es una actriz divina”. Pero, la expresión de su rostro cambió cuando quisieron saber si iría al estreno en caso de que la inviten: “No, no creo, me da mucha tristeza, tampoco tengo idea cómo será en la historia”, aclaró en cuanto a las modificaciones que hicieron en el guion para sumar a Aruzzi.

Asimismo, vale destacar que, habían anticipado cómo será su participación: “Sería la nueva novia de Dardo”. Y Maite Peñoñori aclaró: “No va a ser María Elena, va a ser una nueva novia”. En tanto, mostraron una primera imagen de la actriz junto a Guillermo Francella, aparentemente en el backstage de los ensayo de la obra que se estrenará en enero en Buenos Aires. “Apuestan fuerte a ella, va a ser una gran incorporación. "Será un personaje picante”, aseguraron.

Finalmente Rivas señaló: “Siempre me da mucha tristeza cuando las mujeres no acompañan pero siento que es parte de un camino que cada una va teniendo como puede, con los miedos con que nos enfrentamos en general las mujeres, puedo entender incluso cosas que van en mi contra, puedo entender que haya mujeres que hayan decidido no acompañarme o estar del otro lado porque entiendo que da miedo, porque a mí me lo da”, reflexionó. Y concluyó: “Entonces, entiendo que puede pasar porque es un dolor para mí. Una piensa que del otro lado está solamente el opresor pero no, a veces también están tus propias compañeras, y eso es duro. La verdad que es duro... Pero también puede pasar. Por eso es tan importante juntarse y acompañarse con mujeres que te apoyan”.