VIDEO. Impresionante incendio de un rascacielos en China, de la empresa Telecom

Un impresionante incendio ocurrió hoy en un rascacielos de la ciudad de Changsha, capital de la provincia de Hunan, en China. Las imágenes que recorren las redes sociales son realmente escalofriantes, y dan cuenta de la magnitud del episodio.

Se trata de un edificio de 42 pisos que pertenece al operador de telefonía China Telecom, y que mide unos 200 metros. Grandes llamas, corridas y enorme tensión se vivió mientras sonaban las sirenas de los camiones de bomberos. Los medios estatales informaron que las llamas fueron extinguidas y no dieron cuenta sobre víctimas fatales.

Estos son algunos de los videos que subieron los usuarios de Twitter:

A major fire has broken out in a skyscraper in the central Chinese city of #Changsha, state media have reported, adding that the number of casualties is currently unknown.

“Firefighters have begun work to extinguish the flames and conduct rescues at the scene,” #China #Breaking pic.twitter.com/Wu7VJxAIVc