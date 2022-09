El City de Guardiola volvió a golear de la mano de Haaland y llegó a la punta

Con un nuevo gol del noruego Erling Haaland y el ingreso del argentino Julián Álvarez, Manchester City venció hoy como visitante al Wolverhampton por 3 a 0 y quedó puntero de la Premier League al menos hasta que mañana juegue Arsenal por la octava fecha, que marca el retorno de la actividad tras la muerte de la reina Isabel II.



El partido en el Molineux Stadium de la ciudad de Wolverhampton, arbitrado por Anthony Taylor, se resolvió con rapidez por de Jack Grealish, al minuto, y el noruego, que estableció el 2-0 a los 15m. con un disparo rasante desde afuera del área. El tercer y último llegó en la segunda parte por obra de Philip Foden (68m).



Haaland, llegado al City esta temporada, marcó su undécimo gol en la Premier y lidera cómodamente la tabla de anotadores con cinco de ventaja sobre el serbio Aleksandar Mitrovic, de Fulham.



El futbolista escandinavo, de 22 años, anotó en seis de las siete fechas disputadas hasta el momento (la jornada pasada fue suspendida por la muerte de Isabel II).



El partido comenzó tras la emotiva ceremonia con ofrendas florales, el minuto de silencio y la entonación de la canción patriótica del Reino Unido "God Save the King". En apenas segundos el City se encontró 1-0 con un zurdazo de Grealish, tras un centro del belga Kevin De Bruyne.



La posición del balón (61 a 39% en la primera parte) por parte del City de Pep Guardiola y las falencias defensivas del Wolverhampton dieron pie al 2-0 que se concreto por intermedio de Haaland con derechazo rasante que batió al portugués José Sá.



Nada le salió bien al local ya que a los 32 minutos Taylor expulsó al irlandés Nathan Collins quien en una temeraria acción, con excesivo uso de la fuerza, le pegó un "planchazo" a Grealish en el vientre.



Con un 2-0 y un hombre más, el City reguló sus fuerzas tomando en cuenta que había jugado durante la semana ante el Borussia Dortmund alemán por la Liga de Campeones.



El 3-0 llego por intermedio de Foden luego de una muy buena combinación entre De Bruyne y Haaland, en una jugada parecida a la que abrió el marcador.



A los 72 minutos, tras un minuto de aplausos con el juego detenido motivados por los 70 años durante los cuales Isabel II fue reina, ingresó Álvarez por el portugués Bernardo Silva.



En los minutos que jugó, el exRiver se movió de manera constante para hallar la mejor posición de cara al gol pero no tuvo mucho contacto con el balón y fue poco habilitado.



El City sumó su 23er partido sin derrotas como visitante ya que no pierde desde la primera fecha de la 2021/2022 ante el Tottenham en Londres.



La fecha continuará hoy con: Newcastle-Bournemouth (11, ESPN y Star +) y Tottenham Hotspur-Leicester City (13, ESPN y Star +) .



Mañana jugarán: Brentford-Arsenal (Star +), Everton-West Ham (10:15, ESPN y Star +).



Fueron postergados: Brighton-Crystal Palace, Chelsea-Liverpool y Manchester United-Leeds United.



- Posiciones: Manchester City 17 puntos, Arsenal 15. Tottenham Hotspur 14; Brighton 13; Manchester United 12; Fulham 11; Chelsea 10; Brentford 9; Liverpool, Leeds 8; Newcastle, Southampton, Aston Villa y Bournemouth 7; Wolverhampton y Crystal Palace 6; West Ham, Nottingham Forest y Everton 4; Leicester City 1.