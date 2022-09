Feroz golpiza y cruel pesadilla: hacen dormir a un nene para seguir robando

Un grupo de al menos tres delincuentes perpetró ayer por la madrugada un feroz golpe delictivo en una vivienda ubicada en 33 entre 8 y 9, en barrio Norte.

Los asaltantes, que sorprendieron a la víctima cuando se encontraba descansando, no escatimaron en violencia y lo castigaron brutalmente.

Se trata de un hombre de 44 años que, pese al malestar generalizado que sentía producto de la paliza que le propinaron tres ladrones encapuchados, relató a este diario la serie de tormentos a los que fue sometido en su propia casa.

En este sentido, expuso que los sujetos ingresaron a la propiedad pasadas las 2.30 de la madrugada por el patio del fondo al que, según sospecha, llegaron tras escalar un muro desde una propiedad contigua.

Para los intrusos fue el único escollo importante que debieron superar, ya que -al encontrarse la puerta trasera sin llave- sólo les bastó con tomar el picaporte y entrar.

Según sostuvo el damnificado, actuaron con tal nivel de sigilo que lograron avanzar por toda la casa sin que pudiera percibir la presencia de extraños.

Relató que lo primero que hicieron los delincuentes fue asestarle un golpe en el rostro para que se despertara. En ese momento empezó la pesadilla.

Tras el golpe en la cara sobrevinieron dos culatazos. Uno le rompió el labio y el restante le provocó un corte en el pómulo.

Despierto pero aturdido por el ataque y con la visión disminuida a raíz de que el primer golpe le provocó una úlcera en el ojo derecho, la víctima sólo atinó a escuchar las exigencias de los hampones.

Los sujetos dieron por sentado que en esa casa había una fuerte suma de dólares así que, tras la violenta presentación, comenzaron a exigir a la víctima que indicara dónde tenía las divisas estadounidenses mientras le advertían que venían de Capital “con un dato seguro”.

“No vinimos de tan lejos a perder el tiempo. Decime donde tenés la plata. Nos dieron información precisa de que tenés mucha plata”, vociferaron los ladrones mientras lo ataban con precintos.

Para no perder tiempo, mientras uno de los malvivientes llevaba adelante el interrogatorio los restantes comenzaron a revolver y romper los muebles de la casa.

“Les di unos pesos que tenía guardados. Pero los tipos no se conformaron”, precisó. Para los ladrones, el hombre les estaba mintiendo. Y fue en ese marco que continuaron revisando la morada. Fue en ese recorrido que se toparon con la habitación del hijo de la víctima.

“Me comentaron que el nene se despertó y ellos le explicaron que eran mis amigos y le pidieron que continuara durmiendo. El nene confió en ellos y terminó haciendo lo que le pidieron”, expuso el damnificado que confesó que en todo momento tuvo miedo de que le hicieran algo.

Si bien el caso se encuentra en plena fase de investigación, para la víctima hay dos opciones.

“Por un lado pienso que se equivocaron de casa o bien entraron a la mía creyendo que, por el aspecto del frente, podrían encontrar mucha plata. Lo que sí descarto es que alguien me haya vendido como me dijeron”, indicó el hombre. Al mismo tiempo precisó que se trataba de gente con experiencia en el tema.

Fundamenta su hipótesis en la destreza y el sigilo con el que actuaron los ladrones para abrirse paso en la vivienda y el apoyo externo con el que contaban.

“Escuché que mantenían una comunicación con un tipo que, aparentemente, estaba en la puerta”, indicó.

Tras convencerse de que no hallarían más dinero que los pesos que la víctima había sacado de su billetera. “Uno de los tipos se me acercó y me dijo ‘somos profesionales y te pegamos para que entendieras a lo que veníamos. Jamás le hubiésemos hecho nada a tu nene’. Después me dijo que me iba a dejar un cuchillo cerca para que me pudiera liberar pero que lo debía usar una vez que ellos abandonaran la casa”, recordó.

Con esa advertencia, los sujetos dejaron la morada con lo que recaudaron. Fuentes policiales indicaron que se llevaron dinero en efectivo, cuyo monto evitaron precisar.

“No puedo creer que no se hayan llevado nada más que la plata”, dijo.

Una vez que el hombre se aseguró de que no había nadie en su casa, cortó los precintos con el cuchillo que le dejaron los delincuentes, tomó el teléfono y dio aviso a la policía. “Estoy muy preocupado por lo que pueda pasar a partir de ahora. Seguramente instalaremos algo”, cerró.

Fuentes policiales informaron que tras el hecho, debió ser atendido por personal del SAME.